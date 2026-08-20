Мирчев коментира руския пожарен самолет, прелетял над България към Сърбия

Руски самолет за гасене на пожари е прелетял над България на път към Сърбия, съобщи Ивайло Мирчев, който критикува решението на Белград да потърси помощ от Москва.

Мирчев твърди, че Сърбия не е активирала европейския механизъм за помощ, въпреки че само три седмици по-рано е изпратила пожарникари и хеликоптер в Испания именно чрез него.

Той определя руската помощ като пропаганден инструмент, посочвайки контраста между изпращането на пожарогасителен самолет към Сърбия и руските удари по жилищни сгради в Киев в същия ден.

Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския самолет, който прелетя над България на път за Сърбия

40-годишен руски самолет за гасене на пожари е прелетял над България, докато е пътувал от Русия към Сърбия. Това съобщи съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в публикация във Facebook, в която коментира полета и руската помощ за Сърбия.

Съпредседателят на „Да, България“ определи руската помощ за Белград като „старата руска хибридка“.

По думите му зад изпращането на самолета стои познатата руска схема: „Имате пожари, ЕС не може да ви помогне, ние идваме да гасим с нашия самолет!“. Мирчев посочва като „дребна подробност“, че докато самолетът пътува към Сърбия, в Русия има „десетина предизвикани от украински атаки пожари“, които руските власти не могат да потушат.

„Все още има хора, които се връзват на това - добрият Путин ни изпраща самолет-пожарна, който да ни спаси от огъня“, пише Мирчев. Според него подобна схема работи и в други държави, сред които Сирия, Венецуела и Иран. Той допълва, че съюзническите отношения с Русия в тези случаи не са завършили добре за вече бившите диктатори на тези страни.

Мирчев обръща внимание и на действията на Сърбия. По думите му само преди три седмици страната е изпратила пожарникари и хеликоптер в Испания чрез европейския механизъм за помощ. Сега обаче същият механизъм не е активиран, а сръбският президент Александър Вучич е потърсил помощ от руския президент Владимир Путин.

„И после пропагандата обяснява, че Европа я е изоставила“, коментира съпредседателят на „Да, България“.

В публикацията си Мирчев определя като „особено цинично“ обстоятелството, че в същия ден, в който Путин изпраща самолет за гасене на пожар в Сърбия, руски ракети са подпалили жилищни сгради в Киев. Той посочва, че само през изминалата нощ при атаките са загинали най-малко 12 души, а 34 са били ранени.