До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

М инус 15 градуса отчетоха термометрите в Кнежа към 05:00 часа във вторник сутрин.

Източник: НИМХ

Във вторник от запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня и през нощта срещу сряда на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°.

В София максималните температури ще са около 2°.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части от масивите на Югозападна България след обяд ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 4°.

Над Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, а в следобедните часове – по-често умерен от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 2° и 4°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане е и ще остане около и малко по-високо от средното за месеца.

В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури ще достигат на места до 10°-12°, ще се повишат и минималните - пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата.

В сряда облачността ще намалее до изясняване, в четвъртък от запад ще се появи висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.