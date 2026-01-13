България

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

Максималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°

13 януари 2026, 06:23
Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

В Русе учениците се връщат в клас

Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван

Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

Обявиха грипна епидемия във Варна от сряда

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

Студ скова България: Отчетоха -22°C на връх Мусала

М инус 15 градуса отчетоха термометрите в Кнежа към 05:00 часа във вторник сутрин.

Във вторник от запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня и през нощта срещу сряда на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Максималните температури ще бъдат предимно между и.

В София максималните температури ще са около .

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части от масивите на Югозападна България след обяд ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра - около минус 4°.

Над Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, а в следобедните часове – по-често умерен от югозапад. Максималните температури ще бъдат междуи . Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане е и ще остане около и малко по-високо от средното за месеца.

В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури ще достигат на места до 10°-12°, ще се повишат и минималните - пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата.

В сряда облачността ще намалее до изясняване, в четвъртък от запад ще се появи висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

13 януари: Отдаваме почит на светите мъченици Ермил и Стратоник

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

Кой има имен ден на 13 януари
Кой има имен ден на 13 януари

Преди 1 час
Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин
Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 2 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 2 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 2 часа

<p>Бебешки кутии, сауни и скъп алкохол: Как да живеем&nbsp;в най-щастливата страна</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант във Финландия

БезГранично Преди 11 минути

Изчерпателен пътеводител за успешно стартиране на нов живот в най-щастливата страна в света, обхващащо документи, финанси, жилище, работа и достъп до здравеопазване

<p>Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini</p>

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Технологии Преди 18 минути

Платформата на Google ще осигури AI функции за гласовия асистент Siri, но ще се използва и за подобряване на Apple Inteligence, която значително изостава от способностите на своите основни конкуренти. Сделката (не)очаквано ядоса Илон Мъск

Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

Любопитно Преди 1 час

Само с 13 букви, хавайският език е сред най-късите азбуки в света

Какво става в Харков, Русия с мощна атака, има жертви и ранени

Какво става в Харков, Русия с мощна атака, има жертви и ранени

Свят Преди 2 часа

Други трима са ранени

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Любопитно Преди 2 часа

От закуската до вечерята всичко, което ядете всеки ден, може да повлияе на здравето на сърцето ви

От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

Любопитно Преди 2 часа

Най-подходящият мит за изкуствения интелект е древногръцкият мит за Прометей

Лешникотрошачката: мистерията на изчезналите братовчеди на човека

Лешникотрошачката: мистерията на изчезналите братовчеди на човека

Любопитно Преди 2 часа

Причината и времето на тяхното изчезване остават неясни

Ето какво се случва с тялото ви, ако спрете да ядете месо

Ето какво се случва с тялото ви, ако спрете да ядете месо

Любопитно Преди 2 часа

Отказването от месо променя тялото на клетъчно ниво

Русия осъди намесата на „чуждестранни сили“ в Иран

Русия осъди намесата на „чуждестранни сили“ в Иран

Свят Преди 10 часа

ООН отчете рязък скок на цивилните жертви в Украйна

ООН отчете рязък скок на цивилните жертви в Украйна

Свят Преди 11 часа

Смята се, че стотици хиляди войници от двете страни са били ранени или убити

Огромен секс скандал разтърсва германската армия

Огромен секс скандал разтърсва германската армия

Свят Преди 12 часа

Германската армия потвърди случаите на сексуален тормоз

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Свят Преди 13 часа

Всички държави членки на НАТО, включително САЩ, имат общ интерес

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Свят Преди 13 часа

Масовите демонстрации продължават въпреки жестоките репресии

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Свят Преди 14 часа

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Свят Преди 15 часа

Русия: Агресивните апетити на Константинополския антихрист не се ограничават само до Украйна

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 16 часа

Петото издание на националния младежки конкурс ще предложи подкрепа за по-голям брой проекти, богата обучителна и менторска програма, както и множество присъствени и онлайн събития

