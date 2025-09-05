Свят

Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

Американските медии очакват цената за преименуването на стотици агенции, емблеми, имейл адреси и униформи да достигне милиарди долари.

5 септември 2025, 11:43
Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп
CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна
Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия
Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност
Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски
Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия
Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп ще подпише изпълнителен указ в петък, 5 септември, който нарежда Министерството на отбраната да бъде преименувано Министерство на войната.

Този ход ще възстанови името, което агенцията носеше за последно през 40-те години на миналия век, и според текста на указа, видян от ВВС, целта е да се „излъчва сила и решителност“. 

Отговорността за създаването на изпълнителни департаменти лежи върху Конгреса на САЩ, което означава, че тяхното участие може да бъде необходимо за законна промяна на името на департамента. Белият дом все още не е обявил колко би струвал постоянният ребрандинг, но американските медии очакват цената за преименуването на стотици агенции, емблеми, имейл адреси и униформи да достигне милиарди долари.

Министерството на отбраната (DoD), което надзирава въоръжените служби на САЩ, е наследник на Министерството на войната, което първоначално беше създадено като агенция на ниво кабинет през 1789 г. и съществуваше до 1947 г. Изпълнителният указ ще позволи на DoD да използва новото име като „второстепенно заглавие“ и секретарят на отбраната Пийт Хегсет да бъде наричан секретар на войната.

В указа се казва: „Името Министерство на войната предава по-силно послание за готовност и решителност в сравнение с Министерство на отбраната, което подчертава само отбранителните способности.“ Указът също инструктира Хегсет да препоръча и включи законодателни и изпълнителни действия за преминаване към постоянно преименуване на департамента, което предполага, че Тръмп ще търси одобрението на Конгреса.

През август Тръмп заяви пред репортери, че е уверен, че Конгресът ще подкрепи идеята, ако подкрепата им е необходима. Демократичният сенатор Анди Ким от Ню Джърси каза, че преименуването е детинска идея, добавяйки: „Американците искат да предотвратяват войни, а не да ги рекламират.“

Министерството на войната беше създадено от Джордж Вашингтон, но беше променено след Втората световна война. Тръмп многократно е споменавал идеята за промяна на името, аргументирайки се, че САЩ имат „невероятна история на победа“ и в двете световни войни под предишното име.

Тръмп и Хегсет се стремят да преориентират департамента към „военна готовност“ и „воински дух“. Те твърдят, че департаментът е станал твърде фокусиран върху програми за расово разнообразие, равенство и приобщаване, както и върху либералната „будна идеология“.

По-рано в четвъртък Тръмп омаловажи предположенията за стремеж към Нобелова награда за мир.

„Всичко, което мога да направя, е да потушавам войни“, каза той пред CBS News, партньор на BBC в САЩ. „Не търся внимание. Просто искам да спасявам животи.“

Преименуването на департамента отбелязва 200-ия изпълнителен указ, подписан от президента, откакто встъпи в длъжност. Въпреки че преименуването беше очаквано отдавна, то идва скоро след като Китай представи набор от нови оръжия, дронове и друга военна техника на масивен парад, който мнозина интерпретираха като ясно послание към САЩ и техните съюзници.

Източник: BBC     
Доналд Тръмп Министерство на войната Министерство на отбраната Изпълнителен указ Преименуване Военна готовност Конгрес на САЩ Национална сигурност Военна политика
Последвайте ни

По темата

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

87-годишен мъж прогони крадци -

87-годишен мъж прогони крадци - "Тренирам с тежести всеки ден"

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

pariteni.bg
Могат ли котките да консумират яйца

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 18 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 15 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 14 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 16 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

Свят Преди 4 минути

Нападателят е бил прострелян от полицията

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Любопитно Преди 14 минути

Гигантът в бързата мода започна разследване

Концерт на гара Мездра: "Уикеда" и X-R@Y са сред групите

Концерт на гара Мездра: "Уикеда" и X-R@Y са сред групите

България Преди 1 час

Ще участват и Ансамбъл „Мездра“, както и група за Стари градски песни "Мездрея"

<p>Kакво ще бъде времето на&nbsp;първия учебен ден</p>

Летни температури до 33 градуса: Kакво ще бъде времето на 15-и септември

България Преди 1 час

Валежите ще останат оскъдни и локални – най-вече в планинските райони на Западна България, и то в началото на седмицата

<p>Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина в Несебър</p>

Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина след падане от парашут в Несебър

България Преди 1 час

По случая първоначално бяха задържани трима, като в последствие двама бяха оставени в ареста

<p>Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ</p>

Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ

България Преди 1 час

Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, каза Асен Василев

<p>Разкриха от какво е починал паранормален изследовател след среща с Анабел</p>

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

Свят Преди 1 час

Дан Ривера почина на 13 юли, един ден след събитие с участието на прочутата кукла

9-годишно момче е с фрактура след инцидент с тротинетка в Разград

9-годишно момче е с фрактура след инцидент с тротинетка в Разград

България Преди 2 часа

Пробите на шофьора на автомобила за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

<p>Киев забранява УПЦ, за която се твърди, че поддържа връзки с Москва</p>

Киев забранява Украинската православна църква, за която се твърди, че поддържа връзки с Москва

Свят Преди 2 часа

УПЦ обяви през през 2022 г., че е независима от Москва и започна да предприема значими стъпки, за да подчертае това разделение

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

България Преди 2 часа

Медикаментите са предназначени за домашно лечение на остри инфекции

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

България Преди 2 часа

Това съобщи в кулоарите на парламента депутатът Божидар Божанов

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Свят Преди 2 часа

Вашингтон изпрати военни кораби в Карибите в момент, в който Тръмп обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Свят Преди 3 часа

Легендарната певица Анджи Стоун почина във верижна катастрофа с камион

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

България Преди 3 часа

Главен инспектор Юлиян Петров подчерта, че не може да се каже докога ще продължи гасенето на пожара

<p>Борисов: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите</p>

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

България Преди 3 часа

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

България Преди 3 часа

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

6 знака, че имате здравословен проблем, които устните разкриват

Edna.bg

Носи ли перука Кейт Мидълтън? Фризьорът на принцеса Даяна говори (СНИМКИ)

Edna.bg

Нова порция уволнения в ЦСКА?

Gong.bg

България U21 ще търси успешен старт по пътя към Европейското първенство

Gong.bg

Жена почина при неясни обстоятелства, след като била изведена насила от дом за стари хора, а имотът ѝ - прехвърлен

Nova.bg

Още три лекарства стават безплатни за децата до 7 г.

Nova.bg