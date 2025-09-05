Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп ще подпише изпълнителен указ в петък, 5 септември, който нарежда Министерството на отбраната да бъде преименувано Министерство на войната.

Този ход ще възстанови името, което агенцията носеше за последно през 40-те години на миналия век, и според текста на указа, видян от ВВС, целта е да се „излъчва сила и решителност“.

Отговорността за създаването на изпълнителни департаменти лежи върху Конгреса на САЩ, което означава, че тяхното участие може да бъде необходимо за законна промяна на името на департамента. Белият дом все още не е обявил колко би струвал постоянният ребрандинг, но американските медии очакват цената за преименуването на стотици агенции, емблеми, имейл адреси и униформи да достигне милиарди долари.

Министерството на отбраната (DoD), което надзирава въоръжените служби на САЩ, е наследник на Министерството на войната, което първоначално беше създадено като агенция на ниво кабинет през 1789 г. и съществуваше до 1947 г. Изпълнителният указ ще позволи на DoD да използва новото име като „второстепенно заглавие“ и секретарят на отбраната Пийт Хегсет да бъде наричан секретар на войната.

В указа се казва: „Името Министерство на войната предава по-силно послание за готовност и решителност в сравнение с Министерство на отбраната, което подчертава само отбранителните способности.“ Указът също инструктира Хегсет да препоръча и включи законодателни и изпълнителни действия за преминаване към постоянно преименуване на департамента, което предполага, че Тръмп ще търси одобрението на Конгреса.

Breaking News: President Donald Trump plans to sign an executive order Friday to rebrand the Department of Defense as the Department of War, his latest effort to project an image of toughness for America's military. https://t.co/U1ed74boaD — Yahoo News (@YahooNews) September 4, 2025

През август Тръмп заяви пред репортери, че е уверен, че Конгресът ще подкрепи идеята, ако подкрепата им е необходима. Демократичният сенатор Анди Ким от Ню Джърси каза, че преименуването е детинска идея, добавяйки: „Американците искат да предотвратяват войни, а не да ги рекламират.“

Министерството на войната беше създадено от Джордж Вашингтон, но беше променено след Втората световна война. Тръмп многократно е споменавал идеята за промяна на името, аргументирайки се, че САЩ имат „невероятна история на победа“ и в двете световни войни под предишното име.

Тръмп и Хегсет се стремят да преориентират департамента към „военна готовност“ и „воински дух“. Те твърдят, че департаментът е станал твърде фокусиран върху програми за расово разнообразие, равенство и приобщаване, както и върху либералната „будна идеология“.

По-рано в четвъртък Тръмп омаловажи предположенията за стремеж към Нобелова награда за мир.

„Всичко, което мога да направя, е да потушавам войни“, каза той пред CBS News, партньор на BBC в САЩ. „Не търся внимание. Просто искам да спасявам животи.“

Преименуването на департамента отбелязва 200-ия изпълнителен указ, подписан от президента, откакто встъпи в длъжност. Въпреки че преименуването беше очаквано отдавна, то идва скоро след като Китай представи набор от нови оръжия, дронове и друга военна техника на масивен парад, който мнозина интерпретираха като ясно послание към САЩ и техните съюзници.