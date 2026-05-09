Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

З аконопроект, свързан с овладяването на цените на земеделската продукция, ще бъде внесен в деловодството на Народното събрание в понеделник от Явор Гечев. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим.

Правителството ще работи по нов закон за търговията с аграрни стоки

За подобен закон спомена в петък и Румен Радев, часове преди да бъде избран за министър председател от народните представители. Борбата с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост е сред основните приоритети и на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, стана ясно при предаването на позицията вчера.

„Стратегия имаме. Тя е много добре разписана в програмата на нашата партия. Основно ще се стремим да направим земеделието бизнес, защото парите трябва да бъдат средство, а не самоцел“, каза министърът. „Надявам се в следващата обща селскостопанска политика България да бъде лидер и да покаже, че земеделието не е само зърно и подпомагането не трябва да бъде само на площ", посочи още министър Абровски.

Министърът подчерта, че подкрепата за местните производители остава сред водещите приоритети на ведомството, с цел съхраняване на традиционните земеделски практики и насърчаване на качественото българско производство.

Фестивалът на ягодата в Кричим се провежда за четвърта поредна година и ще продължи до 10 май.

Посетителите могат да разгледат базар на местни производители, както и да присъстват на кулинарни демонстрации, фолклорна и музикална програма, конкурси, дегустации и изложение на продукти от ягоди.