България

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим

9 май 2026, 18:48
Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник
Пламен Абровски   
Източник: БТА

З аконопроект, свързан с овладяването на цените на земеделската продукция, ще бъде внесен в деловодството на Народното събрание в понеделник от Явор Гечев. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим. 

Правителството ще работи по нов закон за търговията с аграрни стоки

За подобен закон спомена в петък и Румен Радев, часове преди да бъде избран за министър председател от народните представители. Борбата с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост е сред основните приоритети и на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, стана ясно при предаването на позицията вчера. 

„Стратегия имаме. Тя е много добре разписана в програмата на нашата партия. Основно ще се стремим да направим земеделието бизнес, защото парите трябва да бъдат средство, а не самоцел“, каза министърът. „Надявам се в следващата обща селскостопанска политика България да бъде лидер и да покаже, че земеделието не е само зърно и подпомагането не трябва да бъде само на площ", посочи още министър Абровски. 

 Министърът подчерта, че подкрепата за местните производители остава сред водещите приоритети на ведомството, с цел съхраняване на традиционните земеделски практики и насърчаване на качественото българско производство.

Фестивалът на ягодата в Кричим се провежда за четвърта поредна година и ще продължи до 10 май.

Посетителите могат да разгледат базар на местни производители, както и да присъстват на кулинарни демонстрации, фолклорна и музикална програма, конкурси, дегустации и изложение на продукти от ягоди.  

Източник: Пресиана Вълканова/БТА    
Земеделие Цени на земеделска продукция Инфлация на храните Законопроект Местни производители Министър на земеделието Народно събрание
Последвайте ни
Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 4 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

България Преди 1 час

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх"

"Росатом" планира ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

"Росатом" планира ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

Свят Преди 2 часа

Това заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов в кулоарите на преговорите между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Свят Преди 3 часа

Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при предшественика му Виктор Орбан

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

България Преди 3 часа

Криминалисти разкриха наркооранжерия в „Дружба”

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"

Свят Преди 3 часа

Международна коалиция и строги мерки за сигурност съпътстват акостирането на „Хондиус“ на Канарските острови след смъртоносно огнище на хантавирус

Председателката на унгарския парламент Агнеш Форщхофер

Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател

Свят Преди 3 часа

Тя подчерта, че това “първо решение” на новата ѝ позиция ще отбележи “първата символична стъпка” за връщането към Европа на централноевропейската страна

Намериха изчезнал 71-годишен мъж в критично състояние на жп релси

Намериха изчезнал 71-годишен мъж в критично състояние на жп релси

България Преди 4 часа

,

Мексико Сити потъва с 25 см годишно: Сателити на НАСА разкриват мащаба на бедствието

Любопитно Преди 5 часа

Нови данни от Космоса показват, че градът буквално се сляга в изсъхналото легло на древно езеро, застрашавайки метрото, водоснабдяването и историческите си паметници

Самолет на авиокомпания „Фронтиър Еърлайнс“

Самолет с 224 пътници удари пешеходец на пистата по време на излитане

Свят Преди 5 часа

Според Ей Би Си Нюз най-малко един пътник е получил леки наранявания. Всички хора на борда са били прегледани след инцидента

Списък с датите на НОИ за май: Кога ще се изплатят помощите и болничните

Списък с датите на НОИ за май: Кога ще се изплатят помощите и болничните

България Преди 6 часа

В плащанията на НОИ има и други българи, освен пенсионерите, които чакат с нетърпение постъпленията си

Путин на Червния площад: „Победата винаги е била и ще бъде наша“

Путин на Червния площад: „Победата винаги е била и ще бъде наша“

Свят Преди 7 часа

Премиерът Румен Радев

„Фантастични договори за елементарни дейности“: Румен Радев разкри мащабна схема

България Преди 8 часа

Министър-председателят реши съдбата на главния секретар на МВР - Георги Кандев остава на поста. Радев обяви чистка на „олигархичните кръгове“ в ДАНС

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Гласът ни в Европа трябва да е силен колкото на останалите 26 страни

България Преди 8 часа

Президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в София

Корабът Caribbean Princess

Кошмар в Атлантика: Над 100 души са под карантина на круизен кораб заради вирус

Свят Преди 8 часа

„Тези, които са ги виждали, умират“: Смразяващ контакт с НЛО

„Тези, които са ги виждали, умират“: Смразяващ контакт с НЛО

Свят Преди 9 часа

Смразяваща новоразсекретена бележка на ФБР разкрива как млада жена, информатор на ФБР, която съобщила, че е видяла НЛО, „се е страхувала за живота си“

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Риана превърна рисунките на децата си в татуировки

Edna.bg

ЕКСКЛУЗИВНИ КАДРИ:Дара показа магията на кукерите на сцената на Евровизия в ритуал срещу мрака

Edna.bg

Шампионската хореография на Левски преди битката с Лудогорец

Gong.bg

Джентълменски шпалир за Левски: Кралят е мъртъв, да живее кралят!

Gong.bg

Тежко падане временно спря втория етап на Джиро д'Италия

Nova.bg

19 задържани при спецакция на СДВР срещу наркоразпространението в София

Nova.bg