Милен Цветков щеше да навърши 60 години днес

Д нес, 30 юли, един от най-разпознаваемите български телевизионни журналисти – Милен Цветков, щеше да отпразнува своя 60-и рожден ден.

В продължение на десетилетия Цветков беше сред най-емблематичните лица на българската телевизия. Кариерата му преминава през Българската национална телевизия, Нова телевизия и други медии, като се утвърждава със своя директен стил, неудобни въпроси и стремеж да поставя обществено значимите теми в центъра на вниманието, пише DarikNews.bg

Милен Цветков загина трагично на 19 април 2020 г. при тежка катастрофа в София. Автомобилът му беше ударен, докато чакаше на червен светофар на столичния булевард „Черни връх“. Смъртта му предизвика силен обществен отзвук и постави отново на дневен ред темата за безопасността на движението по пътищата и отговорността на шофьорите.

И до днес колеги, приятели и зрители го помнят като журналист с ярка позиция, остър език и безкомпромисен подход към интервютата. Предаванията му оставиха трайна следа в българския телевизионен ефир, а името му продължава да се свързва с професионализъм, независимост и смелост да задава трудните въпроси.

"В живота ни има хора, чието отсъствие не се измерва с годините, а с липсата на гласа им в точния момент", пише Георги Тошев.

Шест години след трагичната му кончина Милен Цветков остава една от най-запомнящите се фигури в съвременната българска журналистика, а днешният ден е повод мнозина да си спомнят за неговия принос към професията.