Михаил Константинов: Късно е за излизане на политическата сцена с нови проекти

Вот на недоверие и търсене на идеалния кандидат – какво предстои за страната на следващите президентски избори?

13 септември 2025, 16:39
Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Протест на

Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя
Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

В ъзможно ли е петият вот на недоверие да разклати управляващата коалиция? Темата коментира директорът на направление „Електорални нагласи и прогнози“ в „Галъп Интернешънъл Болкан” проф. Михаил Константинов. Създалата се ситуация Константинов определи като „загуба на парламентарно време”, съобщи NOVA.

„На теория е възможно нещо да се случи, но не вярвам да стане на практика. Няма как да предприемаш едни и същи дела, а да очакваш да се случи нещо различно – в сегашния момент всички тези усилия са безплодни”, каза още проф. Константинов. По думите му, на фона на общественото недоволство у нас и на предстоящото влизане на страната ни в еврозоната, формиралите се протести и демонстрации не биха довели до по-тежко напрежение в страната.

„Влизането на страната ни в еврозоната няма да бъде свързано с чак такива формални опасности, най-малко, защото поради някои причини може да се приеме, че България вече е вътре, и то от доста време. При състоянието ни на валутен борд, дори и сега да има един срив на еврото, то пак би било проблем за нас”, каза още той. Според него политическа стратегия на силно и грубо говорене не би донесла исканите от политическите сили резултати.

„Без значение как ще го броим, до следващите президентски избори има още повече от година. Такава стратегия не е успешна, най-вече, защото ясно решение още не е взето в президентството. Но също е и късно за излизане на сцената, така да кажем, с нов проект, и то преди тези избори”, обясни проф. Константинов. По думите му, най-вероятно е участието на сили от център и център дясно в следващи избори.

„Около една трета от вота е това – център и център – дясно, със сърцевина ГЕРБ. Има разбира се и проруски сили, както и така наречената „градска десница”, но вероятно на терена няма да има други представители”, каза още той и допълни, че в момента във властта се наблюдава естествен съюз между някои групи, като обаче е редно и тези сили да мобилизират електората си.

„Това, което виждаме сега с ГЕРБ и „ДПС-Ново Начало” е един естествен съюз и не виждам причина той да бъде нарушен. Възможно е обаче на избори да влязат със свой кандидат, а впоследствие да подкрепят десния кандидат”, посочи още анализаторът.

„Има и друго – борбата за ГЕРБ в момента е 1:2 – тоест те губят в битката за президент. Няма как да спечелиш битката, като казваш на избирателите си, че ще загубят”, каза още Константинов. В допълнение той посочи, че за да е успешен вотът, той не бива да бъде политизиран.

По отношение на политическите процеси в Западна Европа, проф. Михаил Константинов изрази мнение, че страни като Франция е добре да бъдат внимателни в действията си – икономически и политически.

Повече по темата вижте във видеото.

Източник: NOVA    
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Руски самолети МиГ са прелетели над Беренцово море

Маневрите са част от учения, организирани съвместно от Русия и от Беларус

Какво (не) иска партията на Вилдерс?

До предсрочните избори се стигна, след като в началото на юни Вилдерс изтегли министрите си от управляващата коалиция заради спор за мерките срещу миграцията

Израел: Над 250 000 жители са напуснали град Газа

Израел: Над 250 000 жители са напуснали град Газа

Израел заяви намерението си да поеме пълен контрол над града като част от плана си да унищожи радикалната палестинска групировка "Хамас"

Александър Василев даде аванс на България в сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

Александър Василев даде аванс на България в сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

При краен успех в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година

<p>&nbsp;Зафиров: Този вот на недоверие не предлага реална алтернатива</p>

Атанас Зафиров: Този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива

Петият вот е за „провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава"

Частично бедствено положение в Тополовград

Частично бедствено положение в Тополовград

Частично бедствено положение е обявено в Община Тополовград заради пожар, който се разраства към Свиленградско

Бой на летище "Васил Левски" - мъж е в болница, друг е задържан

Бой на летище "Васил Левски" - мъж е в болница, друг е задържан

Първо е започнала като словесна разправа, след което единият удря другия зад ухото с бутилка с алкохол

Украйна отблъсна руска атака, свалени са 137 руски дрона

Украйна отблъсна руска атака, свалени са 137 руски дрона

Русия е изстреляла балистична ракета "Искандер-М" и е пуснала 164 безпилотни летателни апарата

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Робинсън е задържан във Вашингтон Каунти

Почина детето, прегазено умишлено от пастрока си в Русенско

Почина детето, прегазено умишлено от пастрока си в Русенско

Очаква се Окръжната прокуратура в Русе да промени обвинението на извършителя в по-тежко

Камион избухна в пламъци на АМ "Струма"

От АПИ обявиха, че има обходен маршрут по път I-1 Благоевград - София през Дупница

<p>Ескалацията на Русия изисква решителен отговор</p>

Politico: Ескалацията на Русия изисква решителен отговор

Безпрецедентното нахлуване на руски дронове в Полша отбелязва първия случай, в който самолети на НАТО трябваше да свалят вражески цели в рамките на въздушното пространство на Алианса

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Истинска война няма да започне, смята Мачей Шимански

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

Франция сега има третото най-високо съотношение на задлъжнялост в ЕС

Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Защо скоростомерът на колата и GPS-ът често показват различни числа?

