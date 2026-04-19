МЕУ: Само 0,5% от машините са дали грешка в началото на изборния ден

Е два 0,5% от машините са дали грешка в началото на изборния ден. Това съобщиха от Министерството на електронното управление.

Как започна изборният ден в страната

Извършена е проверка на 100% от сигналите, получени от областните управители през Министерски съвет. Реални проблеми е имало при около 20 машини от всички 9354, става ясно още от прессъобщението на МЕУ.

В случаите с отпечатване на стари дата и час на бюлетините техниците на изпълнителя „Сиела Норма” обхождат всички машини и сверяват отново датата и часа. Това не е причина за изтегляне на машините от изборния процес. След отстраняване на проблема машината е годна за гласуване, заявяват от МЕУ.

Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

Проблеми, при които машината не се стартира в началото на изборния ден, обикновено се дължат на разреждане на батерията поради липса на електрозахранване в съответната секция в тъмната част на денонощието. Това се случва най-често в училища, където обичайно токът през нощта се изключва, се казва в съобщението.

За проблеми, свързани със софтуера, министерството на електронното управление до момента не е получило информация.

Оттам допълниха още, че няма засилена киберактивност към стратегически обекти, сайтове на администрацията и атаки от типа "отказ от услуги" от началото на изборния ден.

От ведомството уточняват, че временният ситуационен център за киберсигурност следи ситуацията в реално време. В състава му влизат представители на МЕУ, МВР, Министерство на отбраната, ДАНС и ГДБОП.

“При съмнения за заплаха се изработват планове за координиран отговор и се задейства националната група за киберсигурност”, се казва още в съобщението.

В изборния ден центърът работи без прекъсване от 08:00 сутринта до полунощ.