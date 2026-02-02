Цветен килим в ада: Долината на смъртта се подготвя за магически „суперцъфтеж“

З а място, което се нарича Долината на смъртта, тази изгарящо гореща част от Калифорния е изненадващо богата на живот. Никога това не е по-ясно отколкото по време на редките суперцъфтежи, когато огромно и ослепително цветно разнообразие от диви цветя покрива пустинята като килим.

Но дали ще видим такова събитие през 2026 г.?

Наричаме свръхцъфтежите редки с основание. Средно те се случват само веднъж на десетилетие. Според Националната паркова служба (NPS) в Долината на смъртта, последните три свръхцъфтежа в района са се случили през 1998, 2005 и 2016 г.

Но природата не винаги се съобразява със статистиката – климатичните условия за създаване на суперцъфтеж трябва да бъдат, по думите на NPS, „перфектни“. Това означава внимателна комбинация от три фактора, свързани с времето.

Първото е валежите – трябва да има достатъчно количество, но също така те трябва да са равномерно разпределени през сезоните, водещи до лятото, когато цветята цъфтят. Твърде малко дъжд в началото и семената на дивите цветя няма да покълнат. Суша по-късно и растенията, които са покълнали, не могат да продължат да растат.

След това е вятърът. Не е желателно той да е твърде силен или особено сух, тъй като това може да разпали и дехидратира нежните млади растения. Топлината, от друга страна, е много полезна, ако искате да се случи превъзходен цъфтеж – и, удобно, Долината на смъртта го има в изобилие.

Всичко това може да звучи като прекалено много искане, но изглежда, че имаме късмет, ако се съди по последните доклади.

„Очакваме добра година на цъфтеж. Кълнове са забелязани в много части на парка, включително по речните долини и по хълмовете. Цветята на ниска надморска височина вероятно ще цъфтят от февруари до март, а на по-висока надморска височина ще цъфтят от април до юни“, пише NPS в актуализация от 14 януари.

В друг доклад за текущото състояние на дивите цветя в Долината на смъртта, Дейвид Блекър, изпълнителен директор на Асоциацията по естествена история на Долината на смъртта, пише, че районът е „готов за по-добър от средния цъфтеж“ – но „с малко късмет“, добавя той, „може да е дори по-добър от това“.

Според Блекър, най-добрият участък, който може да се види в парка в момента, е от Мъд Каньон до Хелс Гейт. „Всеки хълм е покрит със зеленина“, пише той. „Когато тази област се появи, ще бъде невероятна!“

Долината на смъртта не е единственото изсъхнало място, което от време на време изригва в цвят. Миналата година чилийската пустиня Атакама – най-сухата гореща пустиня на планетата – се превърна в море от ярки диви цветя. Подобно на Калифорния, там обикновено има няколко години между големите цъфтежи – но през последното десетилетие са се наблюдавали четири, като най-краткият период между тях е само две години.