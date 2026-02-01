Катастрофа между седем коли и трактор на Превала

Д вижението през прохода Превала беше затруднено за около 90 минути заради верижна катастрофа между почистващ снега трактор и седем автомобила, съобщи пред БТА заместник областният управител на Смолян Андриян Петров.

По думите му, движението през засегнатия участък вече се възстановява.

На мястото на инцидента има екипи на полицията, които изясняват как е възникнала катастрофата. Участвалият в сблъсъка трактор не е на снегопочистващата фирма, а обработва пътния достъп на хотелите в района. Пострадали при катастрофата няма, каза Петров.