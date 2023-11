Линда Петкова взе българско гражданство

С ъпругата на бившия премиер Кирил Петков-Линда е получила българско гражданство. Това се похвали самата тя, публикувайки снимка в своя профил в Instagram.

На кадъра се вижда, че държи своето удостоверение, а снимката е направена пред Министерство на правосъдието.

Линда Петкова Източник: БГНЕС

"Today I became Bulgarian!!! After more than 16 years it’s official… I can vote! 🇧🇬♥️ #bulgaria #newestbulgarian", пише Линда Петкова на английски език.

В превод на български език: "Днес станах българка!!! След повече от 16 години е официално ... Мога да гласувам!"