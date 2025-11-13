КЗК с три производства срещу Столичната община заради сметопочистването

К омисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Столичната община по жалби на фирми за почистване. Решенията за образуване на открити производства са публикувани на интернет страницата на общината.

КЗК образува открито производство срещу Столичната община по жалба на Консорциум „Чистота Средец“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Производство е образувано по жалба е подадена от „Нелсен - Чистота“ ЕООД срещу решението на Столичната община за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Трето открито производство срещу Столичната община КЗК е образувала по жалба на Консорциум „Почистване Триадица“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване по седем обособени позиции.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки.