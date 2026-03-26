България

КС образува дело по искането на МС за наложените от НС мерки за горивата

То е за установяване на противоконституционност на обнародваното решение на НС от 13 март 2026 г. за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

26 март 2026, 12:18
КС образува дело по искането на МС за наложените от НС мерки за горивата
Източник: БТА

К онституционният съд образува днес дело по искане на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март, свързано с предприемането на мерки срещу ценовия шок, породен от високите цени на суровия петрол и природния газ, съобщиха от пресцентъра на съда.

Докладчик по делото е съдия Сашо Пенов.

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

Припомняме, че решението на парламента предвижда Министерският съвет да разработи и приеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи с доходи под прага на бедност, включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане. По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът следва да разработи мерки и програма, насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли, както и към земеделските производители.

МС обсъжда ново искане за сезиране на КС заради цените на горивата

Източник: БТА, Константин Костов    
Конституционен съд Министерски съвет Народно събрание Цени на горивата Противоконституционност Ценови шок Суров петрол Природен газ Служебно правителство Правен спор
Последвайте ни

По темата

Ще почиват ли учениците на 20 април? Синдикат „Образование“ срещу заповед на МОН

Ще почиват ли учениците на 20 април? Синдикат „Образование“ срещу заповед на МОН

С мускетен куршум в ребрата: Откриха гроба на истинския д'Артанян под църковен олтар

С мускетен куршум в ребрата: Откриха гроба на истинския д'Артанян под църковен олтар

Александра Братанова:

Александра Братанова: "Срам ме е, но нямам избор" - апел за финансова помощ от актрисата

„Убийте го с огън!“: Космически обект с „пипала“ на МКС ужаси хората в интернет, астронавт изненада какво е

„Убийте го с огън!“: Космически обект с „пипала“ на МКС ужаси хората в интернет, астронавт изненада какво е

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 16 часа
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 15 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 14 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп със заплаха към Иран, Пентагонът се готви за "последен удар"

Тръмп със заплаха към Иран, Пентагонът се готви за "последен удар"

Свят Преди 2 минути

Братът на Ружа Игнатова се изпусна: Криптокралицата е жива?

Братът на Ружа Игнатова се изпусна: Криптокралицата е жива?

България Преди 2 минути

Нов германски сериал за измамата OneCoin предизвика неочаквана реакция от брата на Ружа Игнатова

Уволняват учителка за предизборна агитация в училище

Уволняват учителка за предизборна агитация в училище

Свят Преди 28 минути

Случилото се в Угърчин е абсолютно недопустимо, подчерта Сергей Игнатов

Кървава саморазправа в Бургас: Шофьор поряза друг с макетен нож след засичане на пътя

Кървава саморазправа в Бургас: Шофьор поряза друг с макетен нож след засичане на пътя

България Преди 30 минути

54-годишен мъж от Айтос е задържан, след като нападна бургазлия в района на строителен хипермаркет. Пострадалият е приет в шокова зала с порезни рани по лицето и главата

Снимката е илюстративна

Червен код и ураганни ветрове: Зимна блокада скова Хърватия, спряха кораби и затвориха магистрали

Свят Преди 56 минути

Властите в Хърватия издадоха най-висока степен на предупреждение за Риека и Госпич поради обилни снеговалежи и бурни ветрове. Ключови магистрали са затворени за камиони, а десетки фериботни линии до островите са спрени заради ураганни пориви

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Любопитно Преди 59 минути

<p>Гюров: МС подготвя мерки, които да не застрашават фискалната сигурност и да дадат спокойствие</p>

Андрей Гюров: МС подготвя мерки, които да не застрашават фискалната сигурност и да дадат спокойствие

България Преди 59 минути

Работим с ограничени възможности заради удължителния бюджет, но за нас това не е оправдание, а стимул да направим повече, каза той

<p>Ликвидираха командира, отговорен за блокадата на Ормузкия проток</p>

Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Тангсири заемаше поста командир на ВМС на Революционната гвардия от 2018 г.

<p>Преговорите за Украйна буксуват</p>

Финландия: Преговорите за Украйна буксуват

Свят Преди 1 час

Украйна изпрати своя делегация в САЩ през уикенда с цел да даде нов импулс на преговорния процес, но засега тази инициатива не е дала непосредствени резултати

26 март: Забравената трагедия на ямболското клане

26 март: Забравената трагедия на ямболското клане

България Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>&bdquo;Докато дишаме, всички сме изложени на риск&ldquo;:&nbsp;&bdquo;Бялата чума&ldquo; се завръща в САЩ</p>

„Бялата чума“ се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици

Свят Преди 1 час

„Бялата чума“, известна у нас като „жълтата гостенка“, се завръща в САЩ с над 10 000 случая за 2025 г. Лекари предупреждават, че туберкулозата е по-смъртоносна от COVID-19 и развива опасна резистентност, което прави ранното откриване критично

„Най-секси престъпникът“: Фенки блокираха достъпа на семейството ми в затвора

Любопитно Преди 2 часа

Джеръми Мийкс, който се превърна в световна сензация след една-единствена полицейска снимка, разкри мрачната страна на внезапната слава – обсебени почитателки са заемали часовете му за посещения, оставяйки собствения му син пред вратите на затвора

Китай изстреля спътници за картографиране на Земята

Китай изстреля спътници за картографиране на Земята

Свят Преди 2 часа

Сателитите „Сивей Гаоцзин-2-05“ и „Сивей Гаоцзин-2-06“ бяха изстреляни с ракета носител „Чанчжън-2D“ от космодрума Тайюан в провинция Шанси

Снимката е илюстративна

Интернет се влюби в тази глутница изгубени кучета, прибиращи се у дома. Жалко, че историята е фалшива

Свят Преди 2 часа

Досега видеото е гледано десетки милиони пъти. Интернет е очарован; и как да не бъдеш?

Опит за грабеж и кражба на автомобил в Солун завърши с арест на българин

Опит за грабеж и кражба на автомобил в Солун завърши с арест на българин

Свят Преди 2 часа

23-годишният водач на откраднатия автомобил катастрофирал в електрически стълб

Всеки втори българин е с нелекувано или неконтролирано високо кръвно налягане

Всеки втори българин е с нелекувано или неконтролирано високо кръвно налягане

България Преди 2 часа

Проф. Карамфилов и колегите му подчертават значението на придържането към медикаментозното лечение

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Джей Ло се пошегува с Бен Афлек по време на концерт

Edna.bg

Милена Ал Кюрди от Hell’s Kitchen: Всяка жена може да се справи сама, ако повярва в себе си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ивелин Попов коментира края на кариерата си и обяви: Най-много ме влече позицията на спортен директор

Gong.bg

Цунами: Съжалявам, че не се сбогувах подобаващо, Левски заслужава да е шампион (видео)

Gong.bg

Уволняват учителка за предизборна агитация в училище в Ловешко

Nova.bg

Гюров на среща със земеделци и животновъди: Подготвяме мерки, които да успокоят гражданите и бизнеса

Nova.bg