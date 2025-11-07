Кола с мигранти падна в езерото Вая край Бургас, има жертви

Енергийната комисия в НС отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

Васил Велев: Най-грешното решение в Бюджет 2026 е увеличаването на осигуровките

Схема за милиони: Кражба на гориво ощети и "Лукойл", и държавата

Г онка между екип на „Гранична полиция“ и автомобил с мигранти завърши с тежък инцидент в района на Бургас, потвърдиха от МВР за NOVA. По първоначална информация колата, която е с румънска регистрация, не е спряла на подаден сигнал на полицията.

Заради мократа настилка водачът загубил контрол над превозното средство, което излязло от пътното платно и паднало в езерото Вая.

По неофициална информация шестима миграни са загинали, а трима за ранени.

Загинал и 6 ранени при гонка с мигранти в Бургаско

Шофьорът на автомобила, румънски гражданин, е оцелял. Той е задържан.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Извършват огледи и спасителни действия.

След гонка: Полицията залови мигранти край Бургас

Преследването на автомобила с 9 мигранти от джип на „Гранична полиция“ започнало след град Китен. Колата с мигранти се отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен.

След като стигала до входа на Бургас, там където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", колата блъснала друг автомобил, изместила го от пътя и влязла в града.

Екшън в Бургас: Издирват с кучета мигранти в тръстиките на езерото Вая

Преследването продължило по булевард "Тодор Александров". Преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране, поставена от полицейски автомобил, колата с мигранти се преобърнала и паднала в езерото Вая.