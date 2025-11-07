България

„Ало” измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно

Сюжетът – мним полицай алармира, че с неистинския документ има опит да бъде изтеглен голям кредит от наше име

7 ноември 2025, 09:28
„Замесена сте в престъпление!”. Тези думи чува нашата колега от БНР Милена Воденичарова, след като телефонът ѝ позвънява във вторник. Гласът отсреща ѝ обяснил, че с нотариално заверено пълномощно от нейно име измамник се е опитал да изтегли кредит в размер на 19 000 лева. Човекът се представя за следовател Добромир Велчев от 2-ро Районно управление, но силният му руски акцент и нелогичният разказ, който следва, я усъмняват, че става въпрос за измамна схема, съобщи NOVA.

Следовател Велчев обяснил, че мъж на име Радослав Колев опитал да изтегли кредит от банка с клон на „Цариградско шосе”. „В документа имало всичките ми лично данни, но служителите се усъмнили, задали му няколко уточняващи въпроса и мъжът се стреснал, взел пълномощното и избягал, каза още мнимият полицай”, твърди Воденичарова.

Мъжът от телефонната слушалка поискал имейл, на който да изпрати своите идентификационни данни и профил на човека, който се опитал да изтегли кредит от името на журналиста. „Единият документ беше служебна карта със снимка. На мястото на „печат” пишеше „штамп”, от което е видно, че е фалшива”, обясни журналистът. Върху другия документ имало снимка на истински престъпник, който преди няколко години опитал да избяга от затвора.

От СДВР потвърдиха, че е подаден сигнал за подобна измама и увериха, че работят по случая. От полицията подчертаха, че в районните управления следователи няма. 

Повече гледайте във видеото.

Източник: NOVA    
телефонна измама измама с кредит мним следовател Милена Воденичарова фалшиво пълномощно лични данни СДВР измамна схема БНР фалшиви документи
