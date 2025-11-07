Свят

Срути се кула в ТЕЦ Улсан, има жертва, спасители търсят още 5 души

Властите се опасяват, че поне още един човек също е загинал

7 ноември 2025, 09:32
Срути се кула в ТЕЦ Улсан, има жертва, спасители търсят още 5 души
Срутената кула в ТЕЦ Улсан, Южна Корея   
Източник: БТА/AP

Ю жнокорейските власти съобщиха, че най-малко един човек е загинал, от седемте души, които бяха затрупани под развалини, след като вчера при демонтажни работи в изведена от експлоатация топлоелектрическа централа в град Улсан се срути 60-метрова кула на котелно съоръжение, предаде Асошиейтед прес.

Властите се опасяват, че поне още един човек също е загинал,

а останалите все още са затрупани под развалините. Пожарната посочи, че точният брой на хората в неизвестност в момента не може да бъде потвърден. 

Спасителните екипи извадиха двама души на безопасно място малко след като се отзоваха на сигнала за срутването на кулата вчера следобед, съобщи агенция Йонхап.

Друг работник, който беше изваден от развалините по-късно, беше обявен за мъртъв в болницата рано тази сутрин, каза представител на пожарната служба в Улсан, цитиран от АП.

Спасителите са открили още един работник, за когото се смята, че също е загинал при срутването.

Пожарната служба в Улсан съобщи, че търсенето на останалите пет души днес сутринта е било преустановено поради опасения от нестабилни останки от съоръжението и ще бъде възобновено след като ситуацията се стабилизира.

Южнокорейският президент И Дже мьон даде вчера указания на аварийните екипи да мобилизират целия наличен персонал и оборудване за спасителните операции.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
срутване Улсан Южна Корея ТЕЦ жертви затрупани хора спасителни операции демонтаж промишлен инцидент котелно съоръжение
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

