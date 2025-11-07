България

Полиция охранява евакуирания заради напуквания блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"

Вчера собствениците на апартаменти оставиха ключовете от своите жилища в районната администрация, за да бъде по-лесен достъпът да тях при укрепването на сградата

7 ноември 2025, 08:59
Източник: Георги Димитров/Vesti

О т петък (7 ноември) патрули на полицията охраняват блока в столичния квартал "Хаджи Димитър", който беше евакуиран заради напуквания, предава БНР. Това става по заповед на кмета на район Подуяне Кристиян Христов.

Според живеещите в блока, който сега е необитаем, причина за случилото се е продължаващият строеж на метрото.

През последните седмици столичният квартал „Хаджи Димитър“ се превърна в център на тревожни събития, след като жителите на цял жилищен блок бяха принудени да напуснат домовете си заради видими напуквания по сградата. Ситуацията ескалира бързо, поставяйки десетки семейства пред сериозни предизвикателства.

Още в сряда вечерта обитателите на блока получиха нареждане да напуснат жилищата си незабавно, тъй като експертни проверки установиха, че сградата е опасна.

Крайният срок за доброволна евакуация беше определен за 5 ноември, а при отказ се предвиждаше принудително извеждане.

Живущите са обзети от несигурност не само за собствената си безопасност, но и за сигурността на оставеното имущество, събирано през целия им живот.

Според жителите, основната причина за появилите се пукнатини е продължаващият строеж на метрото в непосредствена близост до блока. Твърдението обаче беше официално отречено от „Метрополитен“.

В отговор на кризисната ситуация, институциите предприеха мерки. Кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов, заедно с кмета на Столична община Васил Терзиев, отпуснаха парична помощ за част от засегнатите семейства, за да наемат временно жилище. Областната управа на София, ръководена от областния управител Стефан Арсов, също се включи, предоставяйки няколко държавни апартамента за безвъзмездно ползване от евакуираните.

Като последна мярка за гарантиране на сигурността, от петък, 7 ноември, полиция започна да патрулира около евакуирания блок. Собствениците на апартаменти предадоха ключовете си на районната администрация, за да се осигури лесен достъп за предстоящото укрепване на сградата.

Към момента обаче все още няма конкретен проект за укрепване на рушащия се блок в общината, което оставя бъдещето на десетките семейства неясно.

Източник: БНР    
