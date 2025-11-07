Подозрителен пакет разболя няколко души във военна база в САЩ

Н яколко души във военната база „Андрюс“ в американския щат Мериленд се разболяха, след като бе доставен подозрителен пакет, съобщи CNN в четвъртък. Инцидентът е довел до евакуация на сграда в базата и до хоспитализация на няколко души.

В официално изявление от Съвместната база „Андрюс“, разположена край Вашингтон, окръг Колумбия, се посочва, че сграда е била евакуирана, след като човек е „отворил подозрителен пакет“, предава CNN.

Multiple people at Joint Base Andrews fall ill after suspicious package delivered: report https://t.co/gxbAypROyJ pic.twitter.com/Ro1MGmNcMZ — New York Post (@nypost) November 7, 2025

Няколко от засегнатите са били транспортирани до медицинския център „Малкълм Гроув“, намиращ се в рамките на базата, се уточнява още в съобщението.

„Като предпазна мярка сградата и свързаната с нея постройка бяха евакуирани, а районът бе отцепен,“ съобщава CNN, цитирайки изявление от базата. „Екипи за първа помощ от съвместната база Андрюс реагираха на място, установиха, че няма непосредствена заплаха, и предадоха случая на Службата за специални разследвания. В момента тече разследване.“

Multiple people hospitalized from 'white powder' as suspicious package with 'political propaganda' sparks evacuation at Joint Base Andrews https://t.co/vYVkgSMce0 — Daily Mail (@DailyMail) November 7, 2025

Според два източника, запознати с проверката, пакетът е съдържал неизвестен бял прах. Първоначален полеви тест, извършен от екипа HAZMAT, не е установил наличие на опасни вещества, но разследването продължава, уточнява CNN, позовавайки се на един от източниците.

Министерството на отбраната на САЩ и Съвместната база „Андрюс“ засега не са отговорили на запитването на Reuters за коментар.