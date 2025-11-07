Свят

Подозрителен пакет разболя няколко души във военна база в САЩ

Пакетът е съдържал неизвестен бял прах

7 ноември 2025, 08:45
Подозрителен пакет разболя няколко души във военна база в САЩ
Източник: iStock/Getty Images

Н яколко души във военната база „Андрюс“ в американския щат Мериленд се разболяха, след като бе доставен подозрителен пакет, съобщи CNN в четвъртък. Инцидентът е довел до евакуация на сграда в базата и до хоспитализация на няколко души.

В официално изявление от Съвместната база „Андрюс“, разположена край Вашингтон, окръг Колумбия, се посочва, че сграда е била евакуирана, след като човек е „отворил подозрителен пакет“, предава CNN.

Няколко от засегнатите са били транспортирани до медицинския център „Малкълм Гроув“, намиращ се в рамките на базата, се уточнява още в съобщението.

„Като предпазна мярка сградата и свързаната с нея постройка бяха евакуирани, а районът бе отцепен,“ съобщава CNN, цитирайки изявление от базата. „Екипи за първа помощ от съвместната база Андрюс реагираха на място, установиха, че няма непосредствена заплаха, и предадоха случая на Службата за специални разследвания. В момента тече разследване.“

Според два източника, запознати с проверката, пакетът е съдържал неизвестен бял прах. Първоначален полеви тест, извършен от екипа HAZMAT, не е установил наличие на опасни вещества, но разследването продължава, уточнява CNN, позовавайки се на един от източниците.

Министерството на отбраната на САЩ и Съвместната база „Андрюс“ засега не са отговорили на запитването на Reuters за коментар.

Източник: nypost.com    
Съвместна база Андрюс Подозрителен пакет Евакуация Хоспитализация Бял прах Разследване
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

