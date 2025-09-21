България

Кола блъсна дете на пешеходна пътека в Смолян

Момчето пресичало пътеката с баща си, когато е ударено от лек автомобил „Киа“, управляван от 68-годишен смолянчанин

21 септември 2025, 13:34
Източник: Thinksock/Guliver

Д ете на 8 години бе блъснато на пешеходна пътека в Смолян, каза Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на бул. „България“.

Момчето пресичало пътеката с баща си, когато е ударено от лек автомобил „Киа“, управляван от 68-годишен смолянчанин.

Детето е транспортирано в МБАЛ – Смолян, където са му направени необходимите изследвания. Медиците установяват, че няма вътрешни наранявания, само охлузвания по тялото.

Шофьорът на лекия автомобил обяснил пред полицията, че бил заслепен от слънцето.

На място все още има екип на полицията и движението се осъществява в едната лента.

Източник: БТА/Елена Павлова    
пешеходна пътека дете кола Смолян
