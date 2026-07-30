Кола блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Разград

81-годишна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие на пешеходна пътека в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в четвъртък сутрин.

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По първоначални данни лек автомобил, управляван от 63-годишен мъж от Разград, е блъснал жената, докато тя е пресичала пътното платно. Автомобилът се е движел в посока изхода на града.

След подаването на сигнала на място незабавно са изпратени екипи на „Пътна полиция“.

Пострадалата е транспортирана до разградската болница. При извършения медицински преглед са установени фрактури на две ребра и на левия крак.

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Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици

Пробите на 63-годишния водач за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

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76 ранени при катастрофи в Разградско от началото на годината

Инцидентът отново поставя въпроса за безопасността на пешеходците в населените места и за необходимостта от повишено внимание около пешеходните пътеки.

В област Разград през първите шест месеца на годината при пътнотранспортни произшествия са ранени 76 души, а шестима са загинали.

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Само през изминалата седмица органите на реда са санкционирали за нарушения на правилата за движение двама пешеходци, един мотоциклетист и двама велосипедисти.

От полицията продължават да напомнят на всички участници в движението да спазват правилата и да проявяват повишено внимание, особено в районите с интензивно движение и около пешеходните пътеки.