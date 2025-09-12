Какво ще бъде времето на първия учебен ден

Топлото и сухо начало на септември ще бъде прекъснато от захлаждане и превалявания около 15 септември, каза за БНТ Анастасия Стойчева, директор на Департамент „Прогнози и ИО“ в НИМХ.

В неделя следобед към страната ще приближи студен атмосферен фронт,

който ще премине през нощта срещу понеделник и в понеделник. Облачността ще се увеличи, главно в Западна България ще има и валежи, с гръмотевична дейност в югозападните райони, сочи седмичната прогноза в сайта на НИМХ.

Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, температурите в понеделник ще се понижат слабо и максималните ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса.

Вероятността за дъжд в западната част на страната на първия учебен ден е висока, особено в района на София.

На изток – значително по-слаба.

Валежите може да продължат до около 9.00 ч. на 15 септември (понеделник) в някои райони, особено в западната половина на страната.

Във вторник ще преобладава слънчево време, без валежи. Дневните температури слабо ще се повишат, а минималните ще са между 11 и 16 градуса.

В сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за преминаване на атмосферно смущение. Ще има и превалявания, предимно в планинските райони в западната половина от страната. Преобладаващите максимални температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.

Сутрините до края на септември ще останат топли, но ще има леко понижение на дневните температури. Малко по-голяма вероятност за по-променливо време, с условия за валежи и температури по-близки до климатичните норми има към 18-20 септември и 23-25 септември. На 22 септември в 21 ч. и 19 мин. настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен.