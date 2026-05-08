Александър Пулев в новият вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

Александър Пулев е новият вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.

Биография и професионален опит

Александър Георгиев Пулев е роден на 5 февруари 1981 г. в Пловдив. Той е утвърден финансов експерт с над 20-годишен международен опит в инвестиционното банкиране и управлението на рисков капитал.

Образование и академична подготовка:

Магистърска степен: МВА (магистър по бизнес администрация) с фокус върху финансите от Оксфордския университет (University of Oxford), Великобритания.

Бакалавърска степен: „Информационни системи и финанси“ в Университета в Мейн, САЩ, завършена с отличие.

Професионален път в глобалния финансов сектор:

Преди да влезе в държавната администрация, Пулев заема ключови позиции в световни финансови институции:

Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР): Директор, отговарящ за структурирането на дялови инвестиции и финансиране на инфраструктурни проекти.

UniCredit (Лондон): Мениджър в отдела за инвестиционно банкиране.

Brown Brothers Harriman (Бостън): Финансов анализатор и консултант.

Рисков капитал: Съосновател и управляващ партньор в международни фондове за подкрепа на стартиращи компании.

Административен опит и политическа дейност

Александър Пулев притежава солиден управленски опит в изпълнителната власт:

Заместник-министър: През 2021 г. е заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Министър на иновациите и растежа: В периода 2022–2023 г. заема поста в двата служебни кабинета на Гълъб Донев. Отчетен бе значителен напредък в ускоряването на средствата по ПВУ и структурирането на нови финансови инструменти с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Народен представител: На парламентарните избори през април 2026 г. Пулев е водач на листата на „Прогресивна България“ в Стара Загора и е избран за депутат в 52-рото Народно събрание.