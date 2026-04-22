Кабинетът "Гюров" предлага изваждане на 1,4 млрд. евро от ББР

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Всичко може да е узаконено, но това не значи, че е законно - спор за строеж край Марица в Пловдив

К абинетът "Гюров" се събра на едно от последните си заседания в този състав и първото след парламентарните избори. Преди началото му премиерът Андрей Гюров заяви, че са проведени едни от най-честните избори в най-новата история на България.

Той благодари на министрите за работата им.

„Честните избори са само началото. Въпросите за добро управление тепърва ще търсят решения. Министърът на финансите предлага антикорупционно решение - да извадим 1,4 млрд. евро от ББР - банката касичка на модела „Борисов - Пеевски“, преди да са влезли в нечии джобове и да са се превърнали в поредните несъбираеми кредити. Миналата година преди протестите кабинетът изтегли рекорден дълг и заключи част от средствата там. 8 месеца 1,4 млрд. евро не се движат, не влизат в икономиката, а за дълга текат лихви. Това е банката с широки пръсти и къса памет, раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси“, каза Гюров и предупреди, че въпросните средства стоят без цел и на тъмно, затова може да се „превърнат в касичка, за да се спасят съдби“.

По думите му споменатите средства могат да се върнат на гражданите под различни форми - по-модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата, по-модерни старчески домове.

„Служебното правителство няма да харчи тези средства, те не се отразяват на приходите или дефицита. Просто даваме възможност на следващия кабинет да реши как и дали да използва прозрачно тези пари“, коментира премиерът.

В дневния ред за работа на Министерския съвет са включени общо 19 точки, сред които и проект на решение за одобряване на изменение към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката и Lockheed Martin по Програмата за индустриално сътрудничество F-16 блок 70.