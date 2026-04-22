България

Демонтират скелето на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина“

Процесът започна на 12 декември 2023 г.

22 април 2026, 10:09
Източник: БТА

О бластната администрация на София ще осигури от днес (22 април) до 26 април достъп за извършване на демонтаж и извозване на строителното скеле, разположено в парк „Княжеска градина“. Това съобщиха от пресцентъра на администрацията. Районът ще бъде обезопасен.

Необходимата организация е създадена поради изтичане на договора със собственика на техническото съоръжение.

Към настоящия момент липсват основания договорът и месечният разход от 12,210 евро с ДДС, свързан с него, да бъдат продължени, се посочва в съобщението.

Процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия в София започна на 12 декември 2023 г. след решение на областния управител Вяра Тодева.

В края на февруари правителството в оставка прие решение за одобряване на финансиране за 2026 г. в размер на 270 000 евро за дейности по охрана на демонтираните бронзови фигури и барелефи от монумент „Паметник на Съветската армия“. 

Източник: БТА, Петра Куртева    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

