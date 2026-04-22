Финансовият министър на САЩ: Блокадата ни взема на прицел основните източници на приходи на Иран

М инистърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че продължаващата блокада на морската търговия на Иран сериозно отслабва икономическата мощ на Ислямската република, предаде ДПА.

Намери ли начин Тръмп да срине Иран без бомби

Складовите съоръжения на остров Харг, който е ключов център за търговията с петрол, „ще се напълнят и иранските петролни кладенци ще бъдат затворени“, написа Бесънт в X.

„Ограничаването на морската търговия на Иран директно взема на прицел основните източници на приходи на режима“, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че удължава срока на действие на прекратяването на огъня с Иран. Той обаче добави, че морската блокада ще остане в сила.

Защо САЩ имат за цел иранския остров Харк?

Блокадата засяга кораби, идващи от или пътуващи към ирански пристанища.

Харг е най-важният терминал за износ на ирански суров петрол в Персийския залив.

По време на войната между Ирак и Иран от 1980 г. до 1988 г. Харг многократно е атакуван поради стратегическото си значение.