Британското посолство събра представители на институции, медии и културния сектор на специална вечер за изложбата „Два лъва. Една кауза“

Б ританското посолство организира специална вечер по повод изложбата „Два лъва. Една кауза“ във Vivacom Art Hall в София. Тя е в чест на 150-годишнината от Априлското въстание и ролята на Уилям Гладстон за превръщането на българската кауза в кауза на европейската съвест и политика.

На събитието присъстваха представители на медии, институции, културния и образователния сектор, дипломатическия корпус, както и партньори, допринесли за реализирането на проекта. Гостите имаха възможността да се запознаят отблизо с историята на обществената и политическа подкрепа, която България получава във Великобритания след събитията от 1876 година.

В рамките на вечерта британският посланик в България Натаниел Копси приветства гостите и подчерта значението на историческата връзка между двете държави:

„Априлското въстание е българска история - история за страдание и смелост, която оформя една нация. Това е история за момента, в който обикновените хора във Великобритания избират принципа пред удобството и превръщат съдбата на България във въпрос на европейска съвест.”

Кулминация на вечерта беше разговор между посланик Копси и AI версия на Уилям Гладстон, който пренесе гостите в необичаен диалог между миналото и настоящето, превръщайки историческия разказ в непосредствено преживяване за присъстващите.

Изложбата „Два лъва. Една кауза“ представя ключови моменти от обществената реакция във Великобритания след Априлското въстание и показва как чрез силата на публичното слово, гражданската позиция и моралното лидерство българският въпрос се превръща във важна европейска тема. Чрез архивни изображения, силен визуален разказ и видео съдържание изложбата насочва вниманието към непреходното значение на общественото мнение и свободното слово като двигатели на политическа промяна.

Изложбата ще е в София до 2 май и след това ще продължи своето пътуване до Копривщица, Велико Търново, Русе и Варна, за да достигне до още по-широка аудитория в страната.

Изложбата е част от усилията на Британското посолство да отбележи тази важна годишнина чрез разказ за историческите връзки между България и Обединеното кралство - връзки, изградени върху солидарност, обществена ангажираност и споделени ценности.