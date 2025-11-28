"Изгрев", "Подуяне", "Слатина" с временна организация за боклука от 1 декември

О т 1 декември Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" (Зона 3), съобщиха от общинската администрация.

Мярката се налага поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района.

Столичната община мобилизира всички възможни ресурси за покриване на Зона 3 и гарантиране на редовно сметоизвозване в трите района, посочват от администрацията. Временната организация започва с пет сметосъбиращи машини и шест по-малки камиончета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО). От Столична община посочват, че още шест сметосъбиращи камиона се очакват в началото на декември. Тази техника е достатъчна за покриване на зоната, отбелязват от общинската администрация.

Районните администрации водят активен диалог с бизнеси и търговски обекти в трите района с цел привличане на доброволен капацитет за подкрепа на общинските екипи с фокус върху уикендите. Столична община осигурява допълнителен финансов ресурс, от който трите района имат нужда, за да подсилят капацитета си, отбелязват още от администрацията.

В "Подуяне" се организират срещи с граждани и бизнес по публично обявен график. Районът разчита на три лекотоварни превозни средства с товароносимост 3500 кг, един лекотоварен бус и две електрически камиончета.

В "Изгрев" един товарен автомобил с шофьор и четирима оперативни работници ще се фокусират върху извозването на едрогабаритни отпадъци. Районната администрация ще създаде и организация за раздаване на чували и ръкавици на гражданите.

От Столичната община Общинското дружество "Софекострой" ще поеме обслужването и на "Люлин" поетапно от тази седмица.

По отношение на готовност за снегопочистването, въпреки несигурността по договорите, Столичната община е в готовност за зимния сезон.

За зимното поддържане в София са налични над 200 снегопочистващи машини. По-голямата част от тях са на разположение на фирмите, с които Столична община има сключени договори до края на декември и може да им възлага дейност. За районите, които преминават на общинско обслужване, са проведени преговори за осигуряване на необходимата допълнителна техника и персонал и след началото на януари.

От Столичната община информират, че две жалби бавят напредъка за осигуряване на постоянно сметопочистване в Зона 6 ("Люлин" и "Красно село") и Зона 3 ("Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"). За Зона 1 ("Лозенец", "Средец" и "Студентски") и Зона 7 ("Възраждане", "Оборище" и "Триадица") има подадени четири жалби, след като Столична община прекрати поръчката.

За Зона 4 решението на общината беше да премине към сключване на договор с единствената класирана фирма, но това решение се бави поради жалби на предходната стъпка в процедурата.

На 25 ноември Столична община изпрати напомнително писмо до КЗК с призив да се произнесат в срок по искането за предварително изпълнение и подписване на договора за Зона 4. Комисията все още не се е произнесла, въпреки че срокът изтече на 21 ноември, посочват от общината.

Процедурите за Зона 2 и Зона 5 ще се финализират в началото на декември.

От общината припомнят, че за да осигури плавен преход към временно сметосъбиране с общински капацитет, се засилва контрола по изпълнението на настоящия договор с "Грийн Партнърс".

Общината призовава гражданите да изхвърлят разделно. Обслужването на цветните контейнери е независимо от битовото сметоизвозване. Всяка опакова в цветния контейнер облекчава обслужването на сивите, припомнят от общината. В контейнерите за битови отпадъци не трябва да се изхвърлят мебели, зелени и строителни отпадъци в контейнерите.

Кризата с отпадъците в столичния район "Люлин" не е свършила, тя се завръща с пълна сила, заяви вчера кметът на района Георги Тодоров на брифинг в Столичния общински съвет. Той каза, че през последните 10 дни ситуацията със сметопочистването в района се е влошила. Натрупва се отново много боклук, а от следващата седмица се очаква да завали сняг, което, по думите на кмета, допълнително ще влоши ситуацията.