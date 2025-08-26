България

Откриха нова детска градина в Костинброд

В нея са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца

Обновена преди 1 час / 26 август 2025, 06:59
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н ова детска градина oтваря врати в Костинброд. На церемонията по откриването на детското заведение присъстваха министър-председателят Росен Желязков, както и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

"Освен че са най-цветните и слънчеви институции, детските градини са и най-важните, защото в предучилищната възраст в най-голяма степен се формира интелектуалното, когнитивното и езиково развитие на децата", каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той подчерта, че това е и периодът на формиране на духовното у децата и възпитанието им в добродетели.

Министър Вълчев поздрави кметовете на общини за реализирането на съответните образователни проекти, както и кмета на Костинброд. По думите на Вълчев общината е една от най-активните за инвестиционните програми на Министерството на образованието и науката.

Източник: БТА

Красимир Вълчев благодари на патриарха, че присъства на много празници на Министерството на образованието и науката. "Заедно водим разговора за бъдещето на нашите деца - как да ги направим знаещи и можещи, а също и добри хора", посочи министърът.

В детската градина в Костинброд са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца.

Детското заведение е изградено по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2025 г. на Министерството на образованието и науката.

Държавата е осигурила близо четири милиона лева, а Община Костинброд съфинансира проекта с още малко над милион и 300 000 лв.

Източник: МС, Иван Лазаров, Борислава Бибиновска - БТА    
Костинброд детска градина
