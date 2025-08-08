България

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Той влязъл да плува в морето, но силното течение го завлякло под водата

8 август 2025, 07:36
Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"
Източник: iStock

18-годишен младеж се удави след като силното течение го завлече навътре в морето до кея на плаж "Аркутино", съобщи NOVA.

Сигнал за инцидента е подаден на 7 август около 15.00 ч. в Районно управление - Приморско. Зоната е неохраняема. 18-годишният младеж от Сливен е бил заедно с непълнолетната си приятелка. Той влязъл в морето, но силното течение го завлякло под водата. Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип, тялото на младежа не е открито. Издирвателните действия продължават и през днешния ден. 

Източник: NOVA    
