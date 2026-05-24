България

Издирват мъж от Габрово, изчезнал след поройните дъждове

За последно е бил забелязан на 23 май в местността Чакала край Севлиево

24 май 2026, 12:56
Източник: БГНЕС

П олицията в Габрово издирва 55-годишния Георги Димитров Карапенев от Габрово.

Мъжът е в неизвестност, след като за последно е бил забелязан на 23 май в местността Чакала край Севлиево, съобщават от полицията.

Според информацията той е висок около 188 сантиметра, с овално лице и сини очи. Бил е облечен със сиво работно облекло - тип гащеризон, със светлоотразителна лента.

Източник: МВР

Гражданите, които разполагат с информация за местонахождението му, могат да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Мъжът е бил забелязан за последно в района малко след 10:00 часа на 23 май. 

Местността Чакала и районът между Габрово и Севлиево бяха сред най-засегнатите от поройните дъждове в област Габрово. Главният път Габрово – Севлиево вчера временно бе затворен заради излизане от коритото на река Видима и наводнение в района на „Чакала“, като институциите призоваха за повишено внимание и организираха обходни маршрути. В област Габрово бе обявено бедствено положение заради обилните валежи, покачените нива на реките и локалните наводнения.

Източник: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов    
Издирване Георги Карапенев Габрово Севлиево Безследно изчезнал Наводнения Бедствено положение Полиция Местност Чакала Сигнал 112
