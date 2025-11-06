България

ВСС сменя прокурора, разследващ главния прокурор

Мандатът ѝ изтича в началото на декември

6 ноември 2025, 19:50
ВСС сменя прокурора, разследващ главния прокурор
Източник: БТА

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа следващата седмица освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор. Това става ясно от дневния ред на заседанието на съдебните кадровици за следващата сряда, предава NOVA.

Засега не е ясно от коя дата ще бъде освободена Талева като ad hoc прокурор, но двугодишният срок за изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, изтича в началото на декември. 

Прокурорската колегия назначи съдия Даниела Талева за разследващ главния прокурор

Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор.

След като бъде освободена от ВСС, тя ще се върне на старото си работно място като съдия в Софийския градски съд. 

На нейно място ще бъде назначен друг съдия, избран на случаен принцип от Върховния касационен съд измежду магистратите, заявили желание да разследват главния прокурор или неговите заместници. По списъка, публикуван на сайта на ВКС, те са 21 от окръжно, апелативно или върховно ниво.

Източник: NOVA    
Даниела Талева Висш съдебен съвет Прокурорска колегия Главен прокурор
Последвайте ни
Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Москва

Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Москва

ООН призна: Провалихме се с глобалното затопляне

ООН призна: Провалихме се с глобалното затопляне

Работник загина в изкоп на ВиК в Лясковец

Работник загина в изкоп на ВиК в Лясковец

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Renault Twingo се завръща, за да направи невъзможното възможно

Renault Twingo се завръща, за да направи невъзможното възможно

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 14 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 13 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 14 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 13 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Абордаж на танкер от сомалийски пирати

Абордаж на танкер от сомалийски пирати

Свят Преди 40 минути

Нападателите, въоръжени с картечници и гранатомети, се качили на борда на кораба

Комисията по вътрешна сигурност в НС одобри забрана за лични коли в НСО

Комисията по вътрешна сигурност в НС одобри забрана за лични коли в НСО

България Преди 1 час

Промените са предложени от Хамид Хамид от парламентарната група на "ДПС-Ново Начало“

Георг Георгиев пред ООН: България прилага най-високите международни стандарти в областта на правата на човека

Георг Георгиев пред ООН: България прилага най-високите международни стандарти в областта на правата на човека

Свят Преди 2 часа

Външният министър представи напредъка на страната по Универсалния периодичен преглед на ООН

Откриха арсенал на "Хамас" във Виена

Откриха арсенал на "Хамас" във Виена

Свят Преди 3 часа

Неидентифициран 39-годишен британски гражданин „е тясно свързан със склада за оръжия“

<p>Ума Търман предупреди дъщерята&nbsp;за тайния фетиш на Куентин Тарантино</p>

Ума Търман предупреди дъщерята Мая Хоук за тайния фетиш на Куентин Тарантино

Любопитно Преди 4 часа

От години има слухове за странния фетиш на прочутия режисьор

Доналд Тръмп навлиза в "куцото пате" на своето управление

Доналд Тръмп навлиза в "куцото пате" на своето управление

Свят Преди 4 часа

Републиканците започват да осъзнават, че скоро ще останат без него и ще трябва сами да се справят с политическите последици

Родовите травми – невидимата нишка в нашия живот

Родовите травми – невидимата нишка в нашия живот

Любопитно Преди 4 часа

Инфаркт или инсулт: Как да ги различим и какво да направим в първите минути

Инфаркт или инсулт: Как да ги различим и какво да направим в първите минути

Любопитно Преди 4 часа

Как да различим инфаркт от инсулт и защо бързата реакция е решаваща за живота

Мицкоски: Ние сме много пред Албания

Мицкоски: Ние сме много пред Албания

Свят Преди 4 часа

Мицкоски: Обективната оценка е, че Черна гора е първа, на второ място сме ние и Сърбия

Кола помете две жени на пешеходна пътека в София

Кола помете две жени на пешеходна пътека в София

България Преди 4 часа

Мъжът, управлявал автомобила, е с увреждане

САЩ и Русия: Завръщат ли се ядрените опити

САЩ и Русия: Завръщат ли се ядрените опити

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви възобновяването на ядрените опити

Ниското либидо сигнализира за тревожни здравословни проблеми

Ниското либидо сигнализира за тревожни здравословни проблеми

Любопитно Преди 4 часа

„Наблюдателни данни при възрастни хора показват, че по-доброто здраве е свързано с повече години сексуално активен живот“

Затрупани хора след срутване на ТЕЦ в Южна Корея

Затрупани хора след срутване на ТЕЦ в Южна Корея

Свят Преди 4 часа

Пожарната посочи, че точният брой на хората в неизвестност към момента не може да бъде потвърден

Правителството на Чехия подаде оставка

Правителството на Чехия подаде оставка

Свят Преди 5 часа

Президентът Петър Павел ще приеме оставката на правителството

Колко богат е бил Ал Капоне? Какво показват реалните сметки на мафиотския бос

Колко богат е бил Ал Капоне? Какво показват реалните сметки на мафиотския бос

Любопитно Преди 5 часа

Истинските му финансови записи са оскъдни и умишлено непълни

Jay-Z спечели 10-годишната съдебна битка за бащинство

Jay-Z спечели 10-годишната съдебна битка за бащинство

Любопитно Преди 5 часа

Раймир Сатъртуейт твърди, че изпълнителят е забременил покойната му майка, Уанда Сатъртуейт, през 90-те години

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Геро и Угрински съветват Графа в “Пееш или лъжеш”

Edna.bg

Ема Стоун - актрисата, която прави Холивуд по - човечен

Edna.bg

Привържениците на Левски с шествие преди сблъсъка с ЦСКА

Gong.bg

НА ЖИВО: Ференцварош - Лудогорец, съставите

Gong.bg

Цигарите поскъпват от 2026 година

Nova.bg

Васил Велев: Най-грешното решение в Бюджет 2026 е увеличаването на осигуровките

Nova.bg