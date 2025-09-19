България

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

Той е най-доказаната политическа фигура, заяви лидерът на "Величие"

19 септември 2025, 11:05
П резидентът Румен Радев е най-доказаната политическа фигура в момента, заяви лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов. Той подчерта, че ако държавният глава влезе в Народното събрание, неговата формация ще го подкрепи „100%“.

Според него при едни нови избори Радев би могъл да има между 70 и 100 депутати.

Михайлов коментира и напрежението между Делян Пеевски и Бойко Борисов: „Не съм виждал такова отношение на Пеевски към Борисов – буквално му каза да мълчи и му нареди какво да прави. Пеевски раздава заповеди на Борисов и го скастри публично“.

Той добави, че ако Борисов държи на честта си, трябва да търси вариант това правителство да падне.

„Вариантът е идването на президента. С него има партии, които ще образуват мнозинство. Борисов може да бъде истинска опозиция, а Пеевски – изхвърлен от политиката,“ коментира Михайлов, цитиран от NOVA.

Лидерът на "Величие" припомни, че в четвъртък се е изпълнила прогнозата му – част от депутатите на ГЕРБ, включително самият Бойко Борисов, не са гласували.

„Имаше и други хора, които имаха желание да променят своя вот, но явно не са успели да се преборят със задушаващата хватка на ДПС върху ГЕРБ,“ каза той и добави, че Борисов е заявил, че е „дал партията си под наем“.

По думите му бившият премиер ясно е показал, че не подкрепя правителството, което не работи както трябва.

Михайлов каза още, че Борисов лично би облякъл фланелка в подкрепа на Благо Коцев, защото смята, че КПК е нарушила правомощията си, а човекът неправомерно стои в ареста.

„Това означава много, казано от ръководителя на най-голямата партия. Борисов твърдо каза, че КПК действа под натиска на някой друг – а днес видяхме, че този натиск идва от Делян Пеевски,“ допълни Михайлов.

Източник: NOVA    
ивелин михайлов величие радев нс
