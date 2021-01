Юроактив: България променя тактиката към Северна Македония

Б ългария променя тактиката към Северна Македония, пише брюкселският "Юроактив". Като се позовава на дипломатически източници, сайтът пише, че в подготвения от българската страна план за прилагане на Договора за добросъседство София е направила предложения, свързани със железницата, пътищата и инвестиции на български компании в Република Северна Македония. Включено е и откриването на кампуси на български университети в Република Северна Македония, има и част, отнасяща се до учебниците по история, пишат македонските вестници.

"Юроактив" посочва, че с предлагането на своя план за действие България се опитва да промени тактиката си към Република Северна Македония и да намали напрежението между двете страни.

Оценката на сайта е, че предложеният план за действие е първият конструктивен акт на властите в София, откакто вицепремиерът Красимир Каракачанов обяви през септември, че европейската перспектива на Република Северна Македония е блокирана.

Вестниците информират и за посещението на специалния представител на Република Северна Македония Владо Бучковски в София, след което той каза вчера, че визитата му е била във функция на Плана за действие, предложен от македонската страна, който включвал теми за Коридор номер 8, образованието, икономиката, културата.

"Очевиден е интересът на двете страни да не се допусне замразяване на отношенията или комуникиране само чрез медии или чрез посредници. Нашата близост като два народа и две държави с общи моменти в миналото и общи възгледи за историята насочва и двете страни да направим стъпки до намиране на решение и такива работни срещи са тъкмо крачка напред към решение", каза Бучковски.

Bulgaria is trying to change tactics with Skopje Sofia has proposed an action plan for cooperation with North Macedonia in the implementation of the Treaty of Friendship, Good Neighbourliness and Cooperation, Bulgaria’s foreign ministry ann... https://t.co/9yRtUlJh1e #EU #Europe pic.twitter.com/TyuZIpSzY7