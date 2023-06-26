Хванаха шофьор в Шумен с автомобил, издирван от Шенгенската информационна система

О коло 14:30 часа на 25 юни за проверка на ул. "Софийско шосе" в Шумен екип на пътна полиция спрял водач на лек автомобил Тойота "Аурис" с шуменска регистрация, съобщиха от ОДМВР-Шумен.

Зад волана бил 23-годишен мъж с адрес в село Риш, предава Фокус.

Установено било, че автомобилът е обявен за издирване в ШИС. Иззет е с протокол за доброволно предаване. Уведомени са компетентните служители в бюро "СИРЕНЕ" при ДМОС.