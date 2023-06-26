България

Хванаха шофьор в Шумен с автомобил, издирван от Шенгенската информационна система

Зад волана е бил мъж на 23 години

26 юни 2023, 11:50
Хванаха шофьор в Шумен с автомобил, издирван от Шенгенската информационна система
полиция   
Източник: Istock
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О коло 14:30 часа на 25 юни за проверка на ул. "Софийско шосе" в Шумен екип на пътна полиция спрял водач на лек автомобил Тойота "Аурис" с шуменска регистрация, съобщиха от ОДМВР-Шумен.

Зад волана бил 23-годишен мъж с адрес в село Риш, предава Фокус.

Установено било, че автомобилът е обявен за издирване в ШИС. Иззет е с протокол за доброволно предаване. Уведомени са компетентните служители в бюро "СИРЕНЕ" при ДМОС.

Източник: Агенция Фокус    
Шумен Шенген кола
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