Горящ автомобил между Гара Костандово и Велинград, трафикът е затруднен

Д вижението между Гара Костандово – Велинград временно се осъществява в едната лента заради горящ автомобил, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик уточниха, че няма пострадали и към момента автомобилът е изгасен. Сигналът е получен около 14:40 часа, а на главния път между Гара Костандово – Велинград, незабавно са изпратени екипи на Районно управление - Велинград и дежурен екип на пожарната.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".