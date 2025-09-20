България

Горящ автомобил между Гара Костандово и Велинград, трафикът е затруднен

Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

20 септември 2025, 16:22
Горящ автомобил между Гара Костандово и Велинград, трафикът е затруднен
Източник: iStock

Д вижението между  Гара Костандово – Велинград временно се осъществява в едната лента заради горящ автомобил, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".

Касатрофа с автобус на 4-ти км в София, двама ранени

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик уточниха, че няма пострадали и към момента автомобилът е изгасен. Сигналът е получен около 14:40 часа, а на главния път между Гара Костандово – Велинград, незабавно са изпратени екипи на Районно управление - Велинград и дежурен екип на пожарната.

Катастрофа на Прохода на Републиката, има ранени

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Източник: БТА, Гергана Куртакова    
горящ автомобил пътен инцидент ограничено движение Велинград Гара Костандово пожар Пътна полиция АПИ МВР аварийни служби
Последвайте ни

По темата

Мащабен пожар в Южната промишлена зона в Бургас

Мащабен пожар в Южната промишлена зона в Бургас

Трима починаха в Австралия заради срив в мрежата на мобилен оператор

Трима починаха в Австралия заради срив в мрежата на мобилен оператор

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?

Зеленски и Тръмп на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Зеленски и Тръмп на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 4 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 4 дни

Виц на деня

– Бабо, какво правиш на компютъра? – Чатя с дядо ти – много е романтичен, ама не знае, че съм аз!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Без промяна в полетите на "Васил Левски" след кибератаката на летища в Европа

Без промяна в полетите на "Васил Левски" след кибератаката на летища в Европа

България Преди 1 час

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

Технологии Преди 1 час

Имплантът е изработен от титаниева сплав и е със специално диамантено покритие

<p>Огромно задръстване по &bdquo;Ботевградско шосе&ldquo; към АМ &bdquo;Хемус&ldquo;</p>

Огромно задръстване по „Ботевградско шосе“ към АМ „Хемус“

България Преди 2 часа

Тежък трафик почти е блокирал изхода на София

<p>Къде е истината? И Украйна, и Русия се хвалят с успехи на фронта</p>

Къде е истината? И Украйна, и Русия се хвалят с успехи на фронта

Свят Преди 2 часа

Руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през изминалото денонощие 383 украински безпилотни летателни апарата

Бьорн Борг

Тенис легендата Бьорн Борг разкри, че се бори със зловеща диагноза

Свят Преди 3 часа

11-кратният шампион от Големия шлем разкри диагнозата в своята автобиография „Heartbeats: A Memoir“, написана съвместно със съпругата му Патриция

Доналд Тръмп с крал Чарлз III и принцеса Катрин на кралския банкет

„Каквото, по дяволите, ни сервираха“ - Доналд Тръмп за кралския банкет

Любопитно Преди 4 часа

„Видях повече картини и статуи, отколкото който и да е човек някога е виждал“, каза още американският президент

<p>Германски магазин забрани на евреите да влизат: &bdquo;Не мога да ви понасям&ldquo;</p>

Собственик на магазин в Германия постави табела „Забранено за евреи“, полицията разследва

Свят Преди 4 часа

„Гледам новините всяка вечер. И когато видях какво правят евреите в ивицата Газа, изгубих самообладание и разпечатах плаката“, обяснява собственикът

Принц Хари

Принц Хари намекна за завръщане във Великобритания с Меган Маркъл и децата им

Любопитно Преди 5 часа

По-малкият син на крал Чарлз III и покойната принцеса Даяна е посетил тайно свой роднина в двореца Кенсингтън

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“

Свят Преди 5 часа

„Не ми харесва. Не обичам, когато това се случва“, каза още американският президент

<p>Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу</p>

Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу

Свят Преди 6 часа

Лондонското Хийтроу, Брюксел и Берлин предупредиха за закъснения и отмяна на полети

Пентагонът

Пентагонът ограничава журналистите с нови правила за достъп и информация

Свят Преди 6 часа

Новият мандат, описан в меморандум, разпространен до пресата в петък, е последният от поредица действия на администрацията на Тръмп за ограничаване на способността на медиите да отразяват федералното правителство без намеса

<p>Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)</p>

Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

Ваня Запрянова събра в студиото четирима пъстри гости

Делян Пеевски

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

България Преди 6 часа

Във вторник, заместник-председателите на ПГ на „ДПС-Ново начало” ще се включат в работата на Националния борд по водите

Ангел Кунчев

Доц. Ангел Кунчев за ваксините: Хората се убедиха в смисъла на това да бъдеш предпазен

България Преди 7 часа

„В XXI в. да обясняваш на някого, че е нормално да е на воден режим, няма нужда са си специалист, за да знаеш, че това крие някои здравни рискове”, каза главният здравен държавен инспектор по повод режима на водата в редица населени места в България

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп иска $100 000 за работна виза H-1B – шок за технологичния сектор

Свят Преди 7 часа

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп започна широкомащабна кампания срещу имиграцията, включително мерки за ограничаване на някои форми на законна имиграция

Луната ни се отдалечава: Ето какво можем да очакваме да се случи

Луната ни се отдалечава: Ето какво можем да очакваме да се случи

Любопитно Преди 8 часа

Разстоянието до Луната всъщност се променя в рамките на един месец, докато обикаля около Земята

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
1

Внимание! Висок риск от пожари

sinoptik.bg
1

Предстои слънчева серия почивни дни

sinoptik.bg

4 (невинни) лъжи, които всяка жена е казвала в леглото

Edna.bg

Какво е Сатурнова дупка и защо всеки е засегнат от нея?

Edna.bg

Преговорите на Реал Мадрид с Винисиус са в застой

Gong.bg

НА ЖИВО: Горещи дербита от 9-ия кръг в Mr. Bit Втора лига

Gong.bg

Голям пожар край Горнослав, спряно е електричеството над Асеновград (СНИМКИ)

Nova.bg

Терминал 2 на летището в Дъблин е евакуиран след инцидент

Nova.bg