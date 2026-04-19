Гюров: Свободната воля на гражданите стои над всеки опит за манипулиране на вота

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

С лужебният премиер Андрей Гюров призова българските граждани да докажат, че свободната им воля стои над всеки опит за манипулиране на вота. Той упражни правото си на глас в родния си град, след което очерта визията си за модерна европейска държава, в която институциите работят в интерес на обществото.

„Гласувах за една страна, в която в парламента се влиза с идеи и политики, а не с пачки в пояса“, заяви Гюров.

Източник: БТА

По думите му България има нужда от управление с морал и отговорност, в което политиците не губят връзка с реалността.

Той акцентира и върху необходимостта от реформи в сектора на сигурността. „Полицията трябва да работи по закон – с чест и достойнство, а не да се оттегля в трудни моменти. Нужна е и прокуратура, която разследва сигналите на гражданите, а не обслужва нечии интереси“, подчерта премиерът.

Гюров посочи, че вижда бъдещето на страната като част от силна и уверена Европа – държава, в която хората живеят достойно и без страх от натиск.

Той отправи и апел към избирателите да бъдат активни. „Изключително важно е днес българските граждани да излязат и да гласуват, за да покажем, че свободните хора са по-силни от всеки опит за подмяна на вота“, заяви още той.

Право да гласуват на тези предсрочни избори имат 6 575 151 граждани. Изборът може да бъде направен както с хартиена бюлетина, така и чрез машина. Гласуването се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако предварително е подадена съответната декларация. По данни на Централната избирателна комисия общият брой на секциите в страната е 12 721. В 9354 от тях ще има възможност за машинно гласуване, докато в 3367 ще се гласува единствено с хартиени бюлетини.

В изборите за народни представители участват 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Общият брой на кандидатите е 4783 души, от които 1440 са жени, а 3343 – мъже, сочат данните на ЦИК.