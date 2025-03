Георг Георгиев подкрепи Украйна, украинският външен министър му благодари

М инистърът на външните работи Георг Георгиев изрази своята подкрепа за Украйна и нейния президент Володимир Зеленски, предаде БГНЕС.

„Украйна, бъди смела, бъди силна! Ние сме с теб!“, написа Георгиев в социалната мрежа Х.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха благодари на Георгиев за последователната подкрепа от българска страна. „Вашата солидарност означава много за нас“, написа той под поста на българския си колега.

По-рано и премиерът Росен Желязков изрази по сходен начин подкрепата на София за Киев. Тази позиция обаче не се хареса на президента Румен Радев, който я определи като губеща.

Украинският президент Володимир Зеленски получи безпрецедентна подкрепа от лидерите на европейските държани и благодари на всеки един от тях. Тази подкрепа за него бе изразена след вчерашната среща на Зеленски с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, при която последният остро разкритикува украинския лидер, обвинявайки го в неблагодарност към САЩ.

