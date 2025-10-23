Русия наложи глоба на френския колоездач за незаконно преминаване на границата

Ф ренският колоездач Софиан Сеили, който се намираше в руски затвор от началото на септември, беше осъден днес да плати глоба за "незаконно преминаване на руската граница" и беше освободен, предаде Франс прес, като цитира руската агенция РИА.

Съдът в руския Далечен изток "призна Софиан Сеили за виновен" и го осъди "на глоба от 50 000 рубли" (около 530 евро), съобщи съдийката Ирина Биле, цитирана от агенцията.

Предвид времето, прекарано в предварително задържане, 44-годишният велосипедист е бил освободен от плащане на глобата и освободен в съдебната зала, според същия източник.

🇷🇺 A French ultra long-distance cyclist arrested for illegally crossing the Russian border will be held in pre-trial detention until at least next month. Sofiane Sehili was detained while trying to break an endurance record, crossing Europe and Asia.https://t.co/BhlG1oKZP1… — Russia-Ukraine Daily News (@rvps2001) September 18, 2025

Русия поддържа стриктно законодателство, регулиращо влизането и излизането от нейна територия, като всяко неразрешено преминаване на границата се счита за сериозно нарушение. Подобни закони целят да гарантират сигурността и териториалната цялост на страната, а нарушителите подлежат на задържане и съдебни процедури, които могат да доведат до налагане на глоби или лишаване от свобода в зависимост от конкретните обстоятелства.