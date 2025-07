Еврото идва: Всичко за новата валута в България

Б ългария навлиза в последната глава от пътя си към еврото.

Европа вече даде своето „да“, но на 8 юли предстоят последните две ключови стъпки – гласуването на съответните законодателни промени в Европейския парламент в Страсбург и окончателното им приемане в Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в Брюксел.

При положителен вот – каквито са очакванията – процесът по приемането ни в еврозоната ще се счита за завършен.

5 факта, които всеки българин трябва да знае преди въвеждането на еврото

Какво да очакваме след Нова година, съвети от експерти и какво трябва да знаем за приемането на еврото в България.

Гласуването на ЕП и Съвета на ЕС:

Днес се взима окончателното решение дали България влиза в еврозоната, от Съвета на ЕС във формат ЕКОФИН. С гласуването ще бъде фиксирана дата за приемане на еврото (1 януари 2026 г.), както и валутният курс (1 евро = 1,95583 лв.)

Трите ключови документа, които ще бъдат гласувани в ЕП и ЕКОФИН днес са:

Вотът в Европейския парламент в Страсбург ще се проведе около 13:00 ч българско време. Необходимо е обикновено мнозинство на евродепутатите.

След като стане ясен изходът от гласуването, в Брюксел финалното решение трябва да вземат финансовите министри на 27-те държави членки на ЕС.

Заседанието на финансовите министри трябва да приключи около 16:00 ч. българско време, а веднага след него, ако резултатите от гласуванията са положителни, Дания, която е настоящ ротационен председател на Съвета на ЕС, е предвидила церемония по отбелязване на събитието.

Какво предстои:

На 8 август, месец след решението на ЕП и Съвета, всички цени в България трябва да започнат да се обозначават едновременно в левове и в евро – процес, който вече е започнал в някои търговски обекти и банкови институции. Тоест – в магазини, ресторанти, супермаркети, ценоразписи на услуги, в рекламните материали и в касовите бележки.

Двойното обозначаване ще продължи чак до 31 декември 2026 г. - една пълна година след въвеждането на еврото. Ценообразуването ще се случва по фиксирания курс, като ще има закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Въвеждане на еврото:

european commission officially gives bulgaria the green light to join the eurozone (adopting the euro) on january 1 2026



will be the 21st country to do so pic.twitter.com/n6hVSgPDSB