Евакуираха детска градина в Кърджали заради пожар

Огънят пламнал в котелното отделение

Обновена преди 1 час / 11 ноември 2025, 11:43
Източник: iStock photos/Getty images

З аради пожар в котелното отделение са били евакуирани деца от детска градина в Кърджали. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР на интернет страницата си. Няма пострадали, добавиха от полицията. 

Пожарът е възникнал вчера (10 ноември) около 11:30 часа. Ръководството на градината и преподавателите незабавно са извели децата от сградата.

На място са били изпратени шестима огнеборци с два противопожарни автомобила от службата в Кърджали и три леки автомобила с четирима служители.

Огънят, причинен от техническа неизправност, е потушен. Изгорели са горелка и прозорци, като опушени са били около 200 квадратни метра стени.

Дежурна оперативна група от Районното управление в Кърджали е извършила оглед. Образувано е досъдебно производство.

За БТА ресорният заместник-кмет на Кърджали Веселина Тихомирова каза, че учебният процес в детската градина е преустановен за два дни, а децата са пренасочени в градини по желание на родителите. Тя обясни, че сградата разполага с алтернативно отопление – климатици, като проблем се оказва електрическата инсталация след пожара, по която активно се работи и която трябва да бъде възстановена в рамките на двата дни.

