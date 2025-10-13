Свят

Доналд Тръмп пуска луксозна колекция часовници „Fight, Fight, Fight“

Цените варират между 499 и 799 долара

13 октомври 2025, 10:22
Доналд Тръмп пуска луксозна колекция часовници „Fight, Fight, Fight“
Източник: AP/БТА

Р еклами за колекцията часовници на Доналд Тръмп „Fight, Fight, Fight“ вече се излъчват редовно по консервативния телевизионен канал Newsmax, пише Independent.

„Здравейте на всички, това е президентът Доналд Джей Тръмп и е време за Тръмп“, казва президентът в една от последните реклами, излъчени по Newsmax.

„Вижте тази „Червена красавица“ – един от новите ми часовници. Носете я гордо на китката си и всички ще знаят точно за какво е, за кого е и кого представлява. Наистина ще бъде нещо специално. За любимия ви президент е.“

Освен „Червената красавица“, часовниците се предлагат и в други цветове и стилове, включително „Fight Fight Fight Malachite“, „Mugshot Suit Collectional“ и „First Lady Mini“ в ярко розово, според официалния уебсайт. Цените варират между 499 и 799 долара.

Марковите часовници са поредният опит на Тръмп да се възползва от популярността си след президентството. Преди това той е продавал разнообразни артикули по време на кампанията си и завръщането си в политиката – от колекционерски карти и китари до златни маратонки и дори Библии.

Президентът също така пусна собствена криптовалута – $TRUMP Coin, която е сред приетите методи за плащане при онлайн поръчки на часовниците.

Колекцията „Fight, Fight, Fight“ е описана като „създадена за тези, които искат да се откроят по всички правилни начини“.

„С подписа на президента Тръмп директно върху циферблата, никой няма да обърка чия е вашата подкрепа“, гласи описанието на сайта. „Изработен толкова здраво, колкото и самият президент, този часовник въплъщава истински боен дух, готов за всякакви условия.“

Часовниците се рекламират като водоустойчиви до 200 метра, направени от висококачествена неръждаема стомана и оборудвани с устойчиво на надраскване стъкло. Уебсайтът препоръчва закупуването на повече от един брой – един за подарък и един за запазване като „колекционерски артикул“. За всяко домакинство обаче има лимит от три часовника.

По-рано тази година беше разкрито, че Тръмп вече е спечелил над 10 милиона долара от продажбата на маркови продукти, според доклад за финансово разкриване от Службата за правителствена етика.

Според документа, публикуван през юни, „Часовниците на Тръмп“ са донесли 2,8 милиона долара, книгите „Спасете Америка“ – 3 милиона долара, а маратонките и парфюмите – общо 2,5 милиона долара печалба.

Продажбите на Библията на Грийнууд са донесли 1 306 035 долара, а на китарите „45“ – 1 055 100 долара. През ноември миналата година Тръмп пусна на пазара лимитирана серия електрически и акустични китари с марката American Eagle, с цени между 1500 и 10 500 долара. По-рано през 2024 г. той представи и своите високи обувки „Never Surrender“ за 399 долара.

Най-голяма възвръщаемост обаче донесе криптоинициативата му – Тръмп е спечелил 57 355 532 долара от дела си във World Liberty Financial. Мемът $TRUMP не беше включен в доклада за финансово разкриване, тъй като стартира едва през януари, но се смята, че е донесъл около 320 милиона долара от такси.

Множеството бизнес начинания предизвикаха критики и опасения за потенциални конфликти на интереси – че Тръмп може да провежда политики от Белия дом, които да носят финансови облаги за него и семейството му.

През май президентът посрещна 200 от най-големите инвеститори в мемкойна $TRUMP на личен банкет в своя голф клуб във Вирджиния – стъпка, която един наблюдател определи като „откровено корумпирана“.

Тръмп категорично отрича твърденията, че бизнес интересите му противоречат на ролята му на главнокомандващ.

„Президентът Тръмп се оттегли от своята многомилиардна империя от недвижими имоти, за да се кандидатира за поста, и се отказа от държавната си заплата, превръщайки се в първия президент, който действително е загубил нетно богатство, докато е служил в Белия дом“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит няколко седмици преди Тръмп да положи клетва за втори мандат.

„За разлика от повечето политици, президентът Тръмп не е влязъл в политиката за печалба – той се бори, защото обича хората на тази страна и иска да направи Америка отново велика.“

Източник: www.independent.co.uk    
Доналд Тръмп Часовници Маркови продукти Newsmax Колекция Fight Fight Fight Търговски начинания
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
