Enigma с концерт тази вечер в България

О ригиналните гласове на формацията Enigma идват в България за концерт тази вечер в зала 1 на НДК, съобщават организаторите от Fest Team.

Enigma има три номинации за „Грами“, 70 милиона продадени плочи, над 100 златни и платинени сертификата за продажба на албуми.

„От началото на 90-те години на миналия век Enigma вълнува публиката по целия свят с уникалната си смесица от електронна, ембиънт и уърлд музика. Децата на 90-те безпогрешно разпознават омагьосващите звуци на Sadeness, Return to Innocence, Gravity of Love и много други, а сега ще могат и да ги чуят на живо от оригиналните гласовете на Enigma с участието на Андрю Доналдс, Angel X и Фокс Лима, заедно с още от над двадесет песни от албумите The Rivers of Belief, Mcmxc A.D и Amen”, разказват от Fest Team.

Когато Enigma се появява през 1980 г., германският продуцент на проекта Майкъл Крету, вдъхновен да представи абсолютно нова форма на артистично изразяване с мистични и експериментални компоненти, слага началото на нещо, което скоро ще се превърне един от най-популярните и загадъчни музикални проекти. Синтез от музикални стилове, първият албум Mcmxc A.D (1990) поставя началото на поредица творби и албуми, сливащи класически и модерни елементи – от григориански песнопения, етнически псалми, църковни камбани и органи до рап и дъбстеп влияния.