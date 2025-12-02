България

Експерт: Дръжте в кеш по 100 евро на член от семейството

„Да, има лоши инвестиции и това е липсата на инвестиция“, казва финансовият консултат Преслав Китипов

2 декември 2025, 12:56
К оя е най-честата грешка, която българите правят с парите си? Колко пари трябва да има един човек в спестовен буфер днес? Има ли „лоша инвестиция“? На тези въпроси отговаря Преслав Китипов – финансов консултант.

„Най-доброто време да започнете да мислите за пенсионен фонд е днес. Богатството се натрупва основно чрез време и сложна лихва. Капитализацията означава доходност върху предишна доходност. Страхът от фондовите пазари е необоснован. За развитите икономики участието в пазари е напълно естествено и нормално“, каза Китипов, цитиран от Агенция „Фокус“.

Той допълни, че дългосрочните инвестиции работят, защото времето превръща малките вноски в значителни суми.

„Сложната лихва увеличава не само първоначалния капитал, но и натрупаната доходност. Това означава, че всеки пропуснат месец струва реални пари в бъдеще. Хората често подценяват този ефект, защото не е видим веднага. Но именно търпението и постоянството създават богатството“, обясни финансовият консултант.

По думите на експерта лоша инвестиция няма, а единствено можем да сгрешим, ако не инвестираме парите си. „Да, има лоши инвестиции и това е липсата на инвестиция. Само че ще ви кажа в какво. Липсата на инвестиция в познание и в финансово образование. Защото тогава няма как да прецените и да разберете какъв потенциал имат пазарите“, категоричен е той.

Китипов отбеляза и че съществува грешно разбиране, че някои хора гледат на инвестициите като на хaзарт, но подчерта, че това категорично не е така. „Инвестициите не са хaзарт. В хазaрта имаш черно и червено, докато на финансовите пазари ти ставаш съсобственик на компания и носиш реални права и отговорности. Това е съвсем различна логика“, посочи той.

Относно това дали кешът има място в добър финансов план днес, той заяви, че наличните пари имат важно значение, особено при извънредни ситуации като прекъсване на електрозахранването.

„Европейските експерти препоръчват всяко домакинство да разполага с кеш – по 100 евро на член от семейството – сума, която да осигури първите 72 часа при криза с електрозахранването. Причината е, че когато електросистемата не функционира, хората с пари по сметки и карти реално не могат да ги използват. Затова наличният кеш се смята за силно препоръчителен“, обясни Китипов.

