България

Едва на 37 години почина бившият футболист на "Спартак Варна" Васко Боев

28 април 2026, 13:18
Източник: ФК

Ф утболен клуб "Спартак Варна" съобщи с дълбока тъга за смъртта на Васко Боев, който е починал едва на 37-годишна възраст, става ясно от официалната Facebook страница на клуба.

От клуба посочват, че Боев е бил тясно свързан със "Спартак Варна" както като футболист, така и като треньор, и част от "синьото семейство". Той е оставил своя отпечатък с изявите си на терена, както и с работата си в школата на клуба.

"Васко носеше Спартак в сърцето си и се раздаваше с отдаденост и професионализъм както на терена, така и извън него", се казва в съобщението.

От ръководството подчертават, че с неговата загуба клубът губи не само свой кадър, но и "приятел, съотборник и истински спартаклия".

Клубът изказва съболезнования към семейството и близките на Боев и заявява готовност да окаже съдействие в този труден момент.

"Почивай в мир, Васко! Завинаги един от нас!", завършва съобщението на официалната Facebook страница на ФК "Спартак Варна".

съболезнования починал Васко Боев Спартак Варна треньор клубна школа загуба футбол
Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Доживотен затвор за звездата от

Доживотен затвор за звездата от "Танцуващият с вълци" Нейтън Преследващия кон

Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

Едва на 37 години почина бившият футболист на

Едва на 37 години почина бившият футболист на "Спартак Варна" Васко Боев

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
Последни новини

<p>Катастрофа с тир затвори временно АМ &quot;Тракия&quot; край Пазарджик</p>

Затвориха временно АМ "Тракия" заради изтеглянето на катастрофирал тир

България Преди 16 минути

Трафикът се пренасочва през пътен възел "Калугерово"

,

Приятели завинаги: Антонио Бандерас и Мелани Грифит на рядка семейна вечеря в Ел Ей

Любопитно Преди 21 минути

Бившите съпрузи Мелани Грифит и Антонио Бандерас остават еталон за добри отношения след развода

,

Вдъхновени от крилата на насекоми: Учени създадоха покритие, което унищожава вирусите

Любопитно Преди 58 минути

Прототипът е тестван върху човешкия парагрипен вирус тип 3 (hPIV-3), който може да предизвика бронхиолит и пневмония

Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

България Преди 1 час

Негови посланици ще бъдат Малена и Тервел Замфирови

Скандал в Темида: Започва дисциплинарно производство срещу съдия заради натиск върху колега

Скандал в Темида: Започва дисциплинарно производство срещу съдия заради натиск върху колега

България Преди 1 час

Министърът на правосъдието смята, че с действията си съдията е нарушил основни етични правила

Каш Пател

„Списъкът“ на стрелеца: Защо Каш Пател е бил изключение

Свят Преди 1 час

Коул Алън в предполагаемия си манифест е заявил, че е искал да убие всеки член на администрацията на Тръмп, когото успее да намери, с изключение на директора на ФБР Каш Пател

Военното сътрудничество между България и САЩ навършва две десетилетия

Военното сътрудничество между България и САЩ навършва две десетилетия

България Преди 1 час

Посолството в София подчертава значението на сътрудничеството за региона

.

Пропаганда, власт и похот: Тайният сексуален живот на Йозеф Гьобелс

Любопитно Преди 1 час

Докато Магда Гьобелс е представяна за „майката на нацията“, съпругът ѝ превръща властта си в инструмент за сексуална принуда, криейки се зад маската на идеалния ариец

Мерц: САЩ са унизени от Иран и не се вижда край на конфликта

Мерц: САЩ са унизени от Иран и не се вижда край на конфликта

Свят Преди 1 час

"Иранците очевидно са по-силни от очакваното", заяви той

"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

Свят Преди 1 час

"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

Любопитно Преди 1 час

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години

Венеция потъва: Градът обмисля драстични мерки срещу рекордните наводнения

Венеция потъва: Градът обмисля драстични мерки срещу рекордните наводнения

Любопитно Преди 1 час

Въпреки защитната система за 6 милиарда евро, Адриатическо море продължава да притиска историческия град

Ерата на Оливия Дийн: Новият глас на британския соул, който превзема световната сцена

Ерата на Оливия Дийн: Новият глас на британския соул, който превзема световната сцена

Любопитно Преди 2 часа

Британската соул звезда Оливия Дийн доминира сцената през 2026 г. с милиарди стриймове, награда Грами за нов артист и разпродадено турне, превръщайки албума „The Art of Loving“ и хита „Man I Need“ в глобални феномени на съвременната поп култура

<p>Иран с остро послание към САЩ: Откажете се от незаконните и неразумни искания</p>

Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

Свят Преди 2 часа

Техеран заяви, че Щатите трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

България Преди 2 часа

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Свят Преди 2 часа

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Орлин Горанов ще пее в Монреал и Торонто

Edna.bg

Роби: Жената до мен ми дава вяра и криле

Edna.bg

ФИФА планира голяма промяна с картоните на Мондиал 2026

Gong.bg

Ужас! Арестуваха съдия от Мондиал 2026 за сексуално посегателство над тийнейджър

Gong.bg

Стрелба в Атина: 89-годишен откри огън в Апелативния съд и в магазин

Nova.bg

Заради сформирането на нов кабинет: Очаква се депутати от „Прогресивна България” да се откажат от депутатските си места

Nova.bg