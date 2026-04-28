Едва на 37 години почина бившият футболист на "Спартак Варна" Васко Боев

Ф утболен клуб "Спартак Варна" съобщи с дълбока тъга за смъртта на Васко Боев, който е починал едва на 37-годишна възраст, става ясно от официалната Facebook страница на клуба.

От клуба посочват, че Боев е бил тясно свързан със "Спартак Варна" както като футболист, така и като треньор, и част от "синьото семейство". Той е оставил своя отпечатък с изявите си на терена, както и с работата си в школата на клуба.

"Васко носеше Спартак в сърцето си и се раздаваше с отдаденост и професионализъм както на терена, така и извън него", се казва в съобщението.

От ръководството подчертават, че с неговата загуба клубът губи не само свой кадър, но и "приятел, съотборник и истински спартаклия".

Клубът изказва съболезнования към семейството и близките на Боев и заявява готовност да окаже съдействие в този труден момент.

"Почивай в мир, Васко! Завинаги един от нас!", завършва съобщението на официалната Facebook страница на ФК "Спартак Варна".