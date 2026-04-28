Скандал в Темида: Започва дисциплинарно производство срещу съдия заради натиск върху колега

М инистърът на правосъдието е предложил започване дисциплинарно производство срещу съдия Диан Василев от Административния съд на София - област. Според изложеното, докато е бил временно и.д. председател на трибунала в Русе, той е предал на свой колега - съдия Ивайло Йосифов, послание, че е по-добре да се оттегли от конкурсa за административен ръководител на съдa в града.

Това послание, по думите му, идвало от член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и включвало предупреждение, че кандидатът няма да получи подкрепа и че изходът от процедурата вече е предрешен.

Йосифов заявил, че ще направи случая публичен и ще подаде сигнал до компетентните институции. След това Василев се опитал да омаловажи казаното и да го разубеди да предприема такива действия.

Според министъра независимо дали той наистина е предал чуждо влияние или сам е измислил разговора, и в двата случая поведението му е недопустимо - или защото е съдействал за натиск върху колега, или защото е разпространявал подвеждаща информация.

В предложението се подчертава, че с действията си съдията е нарушил основни етични правила – да бъде независим, да не допуска влияние и да не участва в интриги, предава NOVA. Освен това се счита, че е направил опит да прикрие случая, което допълнително уронва престижа на съдебната система. Затова се предлага налагането на най-тежко дисциплинарно наказание.