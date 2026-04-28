Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

С лед окончателно решение на Върховния касационен съд (ВКС), Димитър Димитров ще изтърпи наказание от 20 години „лишаване от свобода“ за бруталното убийство на съпругата си Анита Д., извършено през 2023 г. в гр. Перник.

Престъплението, което разтърси обществото, беше извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

С последното си решение по наказателно дело № 176/2026 г., тричленен състав на ВКС изменя решението на Апелативния съд – София. Върховните магистрати намаляват наложеното от втората инстанция наказание „доживотен затвор“ на „лишаване от свобода“ за срок от 20 години, при първоначален „строг“ режим. Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване.

История на делото

Подсъдимият Димитър Димитров обжалва решението на Апелативния съд – София, който преди това беше отменил първоначалната 20-годишна присъда на Окръжен съд – Перник и я беше заменил с „доживотен затвор“. Върховният съд е разгледал касационната жалба на Димитров, като е приел част от аргументите ѝ за основателни, макар и не по отношение на неговата вина.

Върховните съдии подчертават, че Апелативният съд е положил необходимите усилия за анализ на доказателствата и е достигнал до обосновани и обективни изводи за авторството на деянието.

Според ВКС няма допуснати логически грешки или превратно тълкуване на факти – категорично е установено, че именно Димитров е нанесъл фаталния побой на съпругата си, оставяйки множество следи, които се е опитал да укрие.

Съдът отхвърля твърденията на подсъдимия, че той няма пряка роля в смъртоносните травми на жертвата, като оценява обясненията му като неуспешен опит за омаловажаване на вината.

Защо е променена присъдата?

Основният мотив на ВКС за намаляване на наказанието от „доживотен затвор“ на 20 години е свързан с правната обосновка на наказанието. Върховните магистрати посочват, че Апелативният съд не е представил достатъчно убедителни аргументи защо деянието е „изключително тежко“ до степен, която да налага доживотен затвор и да прави невъзможно поправянето на извършителя в рамките на срочно наказание.

Според тричленния състав на ВКС, целите на закона могат да бъдат постигнати с налагането на 20-годишна присъда, която е максималната възможна за този случай. Съдът обаче отчита множество утежняващи вината обстоятелства, които налагат налагането именно на този максимален размер:

Дългогодишно системно насилие над жертвата – физическо и емоционално малтретиране, унижение и оскърбление.

Извършване на престъплението в семейното жилище, въпреки наличието на издадена съдебна заповед за защита срещу подсъдимия.

Жестокият и брутален начин на умъртвяване.

Фактът, че в резултат на деянието двете деца на семейството са останали сираци, като им е нанесена тежка и необратима психическа травма.

С това решение съдебната сага приключва, като Димитър Димитров ще изтърпи 20-годишната си присъда при първоначален „строг“ режим.