Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Обновена преди 37 минути / 6 ноември 2025, 06:30
Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас
Протест на "Правосъдие за всеки", искат оставките на Сарафов и Славчев
БНБ представи официално българските евромонети
Предлагат Деньо Денев за председател на ДАНС
Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор
Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“
Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

"Скандален", "катастрофален" и "изключително вреден": Политически реакции за Бюджет 2026

З а четвъртък (6 ноември) е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за обилни валежи от дъжд за област Бургас, сочи справка в сайта на НИМХ. От института предупреждават: 

„Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг“.

В четвъртък

времето ще остане облачно с валежи, на повече места и по-значителни в Източна България, а след обяд и в Централна. Без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България до умерен от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 8 градуса, максималните – между 10 и 15 градуса, в София – около 11 градуса.

В планините

също ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. Над 1700-1800 метра валежа ще от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части на планините от запад-югозапад, вечерта от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието

ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14-16 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса в района на Шабла до 18 градуса към Ахтопол, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 7 мин. и залязва в 17 ч. и 13 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 19 мин. и изгрява в 17 ч. и 29 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

В петък и събота

ще преобладава облачно време, на места и с намалена видимост. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество в западната половина от страната. Вятърът в петък ще е от изток-североизток, слаб до умерен и температурите ще останат без съществена промяна. В събота вятърът ще се завърти от югоизток и температурите ще се повишат, повече дневните.

Източник: НИМХ    
