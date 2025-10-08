Движението през Прохода на Републиката е възстановено

Д вижението през Прохода на Републиката вече е възстановено, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. То беше временно преустановено заради завъртян товарен автомобил в района на разклона за великотърновското село Радковци. До отстраняването на превозното средство, препречващо пътните платна, леките автомобили се отклоняваха през Шипка, а водачите на тежкотоварни автомобили над 12 тона изчакваха на място.

Все още е временно ограничено движението по пътя от Велико Търново към Арбанаси, където днес на два пъти имаше свличане на скални маси. Обходният маршрут е през село Шереметя, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. През утрешния ден ще бъде извършено т.нар. обрушване на скалната маса, посочиха от пресцентъра на Община Велико Търново.

