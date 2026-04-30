Любопитно

Balkan eCommerce Summit 2026 надмина всички очаквания: 3200+ участници превърнаха електронната търговия в реално преживяване

Balkan eCommerce Summit 2026 приключи с изключителен успех, утвърждавайки се като едно от най-динамичните и любими събитие за електронна търговия и дигитален маркетинг в региона

30 април 2026, 16:38
Никола Илчев   
В рамките на два дни, 28-ми и 29-ти април, над 3200 регистрирани участници от 35 държави се събраха в София, за да обменят идеи, да създават партньорства и да очертаят бъдещето на онлайн бизнеса на Балканите.

Събитието привлече не само водещи компании от eCommerce сектора, но и представители на посолства, браншови организации и различни бизнес индустрии, което превърна форума в реална платформа за международно сътрудничество и икономически диалог. Тази силна екосистема надгражда успеха от предходното издание, което събра 2330 участници от 23 държави , като през 2026 г. събитието отбелязва значителен ръст както в мащаб, така и в влияние.

Програмата включваше 78 лектори, десетки лекции, панели и практически дискусии с международни експерти, които споделиха реални стратегии и работещи модели за растеж в eCommerce, AI, маркетинг и логистика, бизнес като цяло. Това, което отличи събитието тази година, беше не само съдържанието, а качеството на разговорите извън сцената. Един от най-впечатляващите нови елементи през 2026 г. беше VIP зоната, която се превърна в най-активното и търсено пространство за стратегически срещи, високостойностни разговори, нови бизнес партньорства и релакс. Тя естествено надгради концепцията за One-to-One зоната от предходни години, която доказано генерира хиляди бизнес срещи и реални сделки.

Изборът на локация осигури отлични условия за провеждане на събитието. С мащабни експо пространства, модерни сцени и комфортна среда за срещи, което допринесе за цялостното преживяване на участниците. Всички изложители се бяха погрижили техните щандове да бъдат вълнуващи и интересни за гостите. А сред тях бяха представители на посолствата на Великобритания, Турция, Белгия, Испания, САЩ, Молдова, Румъния, на браншови организации в сферата на електронната търговия и дигиталния маркетинг, производство и управление на процеси от над 35 държави. Събитието подкрепиха и над 60 бизнес посланици на бранда от различни държави, както и повече 59 български и международни медии.

За улеснение на гостите от чужбина беше изнесен регистрационен деск на Летище София в деня преди събитието и така стотици успяха да получат баджовете си още на Терминал 2, спестявайки време за истински важните срещи.

Най-очакваният акцент на събитието беше Balkan Party, което събра над 1200 гости в една напълно различна, неформална атмосфера. Там бизнесът се превърна в емоция на друго ниво.

„Balkan eCommerce Summit 2026 отдавна надхвърли формата на конференция и експо. Днес той е общност и жива бизнес екосистема, в която компании, лидери, институции и дори посолства от десетки държави създават реални партньорства, сделки и гледат в една посока на развитие и растеж. Най-голямата стойност обаче е усещането, че хората чувстват формата като собствен, а после го препоръчват от сърце на партньори и колеги. Изданието през 2026 г. ясно показа: Балканите вече не са периферен пазар, а бързо развиващ се и все по-влиятелен хъб за eCommerce в Европа“, сподели главният организатор д-р Никола Илчев.

Какво следва

Следващото издание на Balkan eCommerce Summit ще се проведе на 20-ти и 21- ви април 2027 г. в София, като амбицията е да надгради още повече мащаба, международното присъствие и бизнес възможностите. Билетите вече са в продажба, а интересът към събитието започва още от по време на текущото издание, което е ясен знак за силата на общността, която стои зад него.

Balkan eCommerce Summit 2026 не просто събра индустрията. Той я придвижи напред с реални резултати.

Билетите за 2027 вече са в продажба: https://tickets.paysera.com/en/event/balkan-ecommerce-summit-2027

За Balkan eCommerce Summit: Един от най-разпознаваемите форуми в региона, посветен на eCommerce, дигитален маркетинг и трансгранична търговия. Събитието обединява лидери от индустрията, институции и иноватори от цяла Европа и света.

Balkan eCommerce Summit 2026 Електронна търговия София Международно сътрудничество Бизнес партньорства Дигитален маркетинг
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обекти с „нечовешки произход": Конгресмен обещава разкрития за НЛО

Свят Преди 5 минути

Луна, републиканка от Флорида, която оглавява специалната група към Комисията по надзор към Камарата на представителите за разсекретяване на федерални тайни, е сред най-активните законодатели, изискващи по-голяма прозрачност от Министерството на отбраната относно необяснимите въздушни срещи

Скок на инфлацията в България, отчете "Евростат"

България Преди 16 минути

България има най-високата инфлация от всички държави в еврозоната

Весела Бабинова: Да пея на живо за мен е абсолютен ужас!

Любопитно Преди 1 час

Весела Бабинова говори откровено за сцената без съревнование, страховете, които не крие, и онези малки чудеса, които променят целия живот

Любопитно Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Окончателно Прокуратурата дължи близо 50 000 евро на Емилия Масларова

България Преди 1 час

Macлapoвa и oщe и чeтиpимa дyши oт eĸипa ѝ бяxa oбвинeни през 2010 г.

България Преди 1 час

Цветята и цъфналите дръвчета в Балкана побеляха

"Демократична България" внесе законопроект за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски

България Преди 1 час

Друг законопроект, внесен от ДБ, е за нови критерии за избор на Висшия съдебен съвет

България Преди 2 часа

Установени са трима мъже, съпричастни към извършеното деяние

Любопитно Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Дроновете са били управлявани от Центъра за специални операции "Алфа"

Свят Преди 2 часа

След като хората са били извадени от водата, автобусът е бил забелязан да се носи по Сена

Свят Преди 2 часа

Прокурорите твърдят, че "няма комбинация от условия, която разумно да гарантира безопасността на обществото"

Свят Преди 2 часа

Най-усложнена е обстановката в окръг Прахова в подножието на Карпатите и в планинския курорт Предял

Любопитно Преди 2 часа

Участниците избират между функционалност и дизайн, за да спечелят задачата „Кухня“

Свят Преди 3 часа

Кралят и кралицата приветстваха някои от най-известните лица в света на благотворителна гала в Ню Йорк, докато тяхното изключително успешно кралско турне в САЩ продължава

Всичко от днес

От мрежата

