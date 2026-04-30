Balkan eCommerce Summit 2026 надмина всички очаквания: 3200+ участници превърнаха електронната търговия в реално преживяване

В рамките на два дни, 28-ми и 29-ти април, над 3200 регистрирани участници от 35 държави се събраха в София, за да обменят идеи, да създават партньорства и да очертаят бъдещето на онлайн бизнеса на Балканите.

Събитието привлече не само водещи компании от eCommerce сектора, но и представители на посолства, браншови организации и различни бизнес индустрии, което превърна форума в реална платформа за международно сътрудничество и икономически диалог. Тази силна екосистема надгражда успеха от предходното издание, което събра 2330 участници от 23 държави , като през 2026 г. събитието отбелязва значителен ръст както в мащаб, така и в влияние.

Програмата включваше 78 лектори, десетки лекции, панели и практически дискусии с международни експерти, които споделиха реални стратегии и работещи модели за растеж в eCommerce, AI, маркетинг и логистика, бизнес като цяло. Това, което отличи събитието тази година, беше не само съдържанието, а качеството на разговорите извън сцената. Един от най-впечатляващите нови елементи през 2026 г. беше VIP зоната, която се превърна в най-активното и търсено пространство за стратегически срещи, високостойностни разговори, нови бизнес партньорства и релакс. Тя естествено надгради концепцията за One-to-One зоната от предходни години, която доказано генерира хиляди бизнес срещи и реални сделки.

Изборът на локация осигури отлични условия за провеждане на събитието. С мащабни експо пространства, модерни сцени и комфортна среда за срещи, което допринесе за цялостното преживяване на участниците. Всички изложители се бяха погрижили техните щандове да бъдат вълнуващи и интересни за гостите. А сред тях бяха представители на посолствата на Великобритания, Турция, Белгия, Испания, САЩ, Молдова, Румъния, на браншови организации в сферата на електронната търговия и дигиталния маркетинг, производство и управление на процеси от над 35 държави. Събитието подкрепиха и над 60 бизнес посланици на бранда от различни държави, както и повече 59 български и международни медии.

За улеснение на гостите от чужбина беше изнесен регистрационен деск на Летище София в деня преди събитието и така стотици успяха да получат баджовете си още на Терминал 2, спестявайки време за истински важните срещи.

Най-очакваният акцент на събитието беше Balkan Party, което събра над 1200 гости в една напълно различна, неформална атмосфера. Там бизнесът се превърна в емоция на друго ниво.

„Balkan eCommerce Summit 2026 отдавна надхвърли формата на конференция и експо. Днес той е общност и жива бизнес екосистема, в която компании, лидери, институции и дори посолства от десетки държави създават реални партньорства, сделки и гледат в една посока на развитие и растеж. Най-голямата стойност обаче е усещането, че хората чувстват формата като собствен, а после го препоръчват от сърце на партньори и колеги. Изданието през 2026 г. ясно показа: Балканите вече не са периферен пазар, а бързо развиващ се и все по-влиятелен хъб за eCommerce в Европа“, сподели главният организатор д-р Никола Илчев.

Какво следва

Следващото издание на Balkan eCommerce Summit ще се проведе на 20-ти и 21- ви април 2027 г. в София, като амбицията е да надгради още повече мащаба, международното присъствие и бизнес възможностите. Билетите вече са в продажба, а интересът към събитието започва още от по време на текущото издание, което е ясен знак за силата на общността, която стои зад него.

Balkan eCommerce Summit 2026 не просто събра индустрията. Той я придвижи напред с реални резултати.

