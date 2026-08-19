Детската престъпност у нас: Над 10 000 прояви за година, кражбите и бягствата с най-голям дял

Н ад 10 000 противообществени прояви и престъпления са извършени от малолетни и непълнолетни у нас през изминалата година. Въпреки че обществото реагира чувствително на случаите на младежка агресия, статистиката на Националния статистически институт (НСИ) отчита траен спад в броя на децата, водени на отчет в Детска педагогическа стая (ДПС) — от над 10 500 през 2013 г. до 7 892 през миналата година, предава NOVA.

Противообществени прояви и престъпления

От регистрираните близо 6 000 противообществени прояви, най-често срещаните са бягствата от дома или специализираните институции (над 900 случая). Сходен е и броят на регистрираните прояви на насилие и агресия. Под 10% от случаите са свързани с употреба на психоактивни вещества, а около 8% се дължат на хулиганство или отправени закани и обиди.

При същинските престъпления основен дял заемат кражбите — над 2 100 случая (близо половината от всички извършени от деца престъпления). Най-често те са извършени в магазини и търговски обекти, следвани от домовете. Повреждането на имущество съставлява 13%, а престъпленията, свързани с наркотици, хулиганство и нанасяне на телесни повреди, са под 10%.

Профил на децата и наложени мерки

От общо 7 892 деца на отчет, всяко пето е на възраст между 8 и 13 години, а останалите са между 14 и 17 години. Момичетата са близо 1 700 от регистрираните. През годината от отчет са снети 2 500 деца — половината поради намерено решение и поправено поведение, а останалите поради навършване на пълнолетие.

През годината са наложени близо 7000 възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни. Най-често прилаганата мярка е отправянето на предупреждение, което засяга 2800 от случаите. Значителен дял заема и поставянето под надзор — 1600 деца са поверени на обществен възпитател, а други 1000 са поставени под засилен надзор от родител или настойник. По-рядко се налагат специализирани корeкционни мерки: 600 деца са задължени да преминат през консултации, обучения и възпитателни програми, а при 300 е разпоредено извършването на определена работа в полза на обществото.

Източник: NOVA

Географско разпределение

Разпределението по области показва най-висока концентрация на деца на отчет в София-столица (1 100) и Пловдив (660). В челната шестица се нареждат още Варна, Пазарджик, Велико Търново и Стара Загора — всички с над 400 регистрирани случая. На противоположния полюс са областите Силистра и Кърджали, където са отчетени под 90 случая.