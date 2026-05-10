България

ДБ: Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия

10 май 2026, 14:00
ДБ: Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия
Източник: БТА

„Демократична България“ (ДБ) е „най-дълго просъществувалата коалиция в дясното пространство“, ще представлява десните избиратели и ще бъде „опозицията в парламента“. Това заявиха лидерите ѝ в началото на национално съвещание на формацията в София.

На срещата ДБ обсъжда целите като отделна опозиционна парламентарна група в Народното събрание, целите за президентските и местните избори, предстоящото приемане на бюджета и на важните закони за страната. Сред присъстващите на съвещанието са лидерите на партиите от ДБ – „Да, България“ и „Демократи за силна България“ (ДСБ), евродепутатът Радан Кънев, народни представители и общински съветници.

„Ще започна с края на една коалиция – коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ – край, който дойде срещу нашето желание и който оценяваме като огромна политическа грешка“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в началото на форума.

„Факт е, че ПП и ДБ са две отделни групи, но трябва да забравим тази тема и да обединим общността“, посочи той.

„Имаме огромен шанс ДБ да представлява десните хора в парламента“, заяви Мирчев.

„Вчера се появи „българският Дугин“ и ни каза, че сме с отпаднала необходимост“, коментира съпредседателят на „Да, България“, визирайки думи на вицепремиера Иво Христов.

„Тази общност, на която казва, че е с отпаднала необходимост, е тази, която винаги е лидирала процесите в страната и винаги е гледала на Запад“, отбеляза той.

Мирчев предупреди, че трябва да се внимава с определенията, „особено когато 1,2 млн. души са гласували за един човек, а не за пропагандаторите около него“.

Той посочи, че това е коалицията, „която е просъществувала най-дълго в дясното пространство“.

„Трябва да заздравим коалицията, да повишим интеграцията, трябва да покажем, че не просто ДБ продължава да съществува уверено, но ние можем да бъдем тези, които да управляват страната“, отбеляза Мирчев.

„Нашата задача е да съблюдаваме да се случват правилните неща за страната – избор на Висш съдебен съвет, закон за съдебната власт, десни политики в бюджета“, посочи той.

„Издирваме кой е писал проекта на закон за съдебната власт на „Прогресивна България“ и имаме съмнения, че е Цацаров“, каза Мирчев.

„ДБ е най-дълго просъществувалата коалиция в България, основахме се преди осем години“, отбеляза и съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

По думите му тази общност няма как да бъде „с отпаднала необходимост“, защото дневният ред, който отстояват, е „на Европа, на повишаване на благосъстоянието с повече свобода и деконцентрация на власт“.

„Трябва да се превърнем в този парламент в опозицията“, заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

Той посочи, че ДБ е коалицията, „най-дълго продължила в дясното пространство“.

„Ние трябва да се готвим за следващи избори, на първо място след един месец трябва да победим в центъра на София“, посочи той.

„Трябва да изберем отново Трайчо Трайков за кмет на централния софийски район и заедно с това да се подготвим за реванш на президентските избори, реванш на тази концентрация на червената власт в България“, заяви Атанасов.

„Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия“, каза той.

„Може ли първото решение на правителството да е да назначиш собствения си бодигард за шеф на ДАНС“, коментира още Атанас Атанасов.

Източник: БТА/Теодора Цанева    
Демократична България Парламентарна опозиция Дясна коалиция Край на коалиция ПП-ДБ Национално съвещание Съдебна власт Десни политики Местни избори София Олигархия
Последвайте ни

По темата

Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Затварят

Затварят "Цариградско шосе" в София до 22:00 ч. заради финала на Джиро д'Италия

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

Нова ера в Унгария без Орбан. Кои са министрите на Мадяр?

Нова ера в Унгария без Орбан. Кои са министрите на Мадяр?

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Как протича половият цикъл при женските котки

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 5 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 5 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря

Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря

България Преди 35 минути

Семейството продължава битката с институциите след допусната административна грешка

Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

България Преди 46 минути

Очевидци твърдят, че влак за малко не е блъснал автомобил

<p>Американски политолог: Тръмп търси &bdquo;нов Орбан&ldquo;, за да разбие консенсуса в ЕС</p>

Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан“, за да разбие консенсуса в ЕС

Свят Преди 3 часа

Американският политолог анализира бъдещето на отношенията с кабинета „Радев”, санкциите „Магнитски” и войната с Иран

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

България Преди 3 часа

<p>Стилиян Петров: Три пъти са ми предлагали да стана депутат</p>

Стилиян Петров за битката с левкемията, края на футболната си кариера и каузите, на които е посветил живота си

Любопитно Преди 4 часа

В откровен разговор пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" той говори за диагнозата, трудните месеци на терапия, и разочарованията

<p>&quot;Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба&quot;</p>

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Свят Преди 4 часа

Техеран подготвя нови мерки срещу държави, които спазват санкциите на САЩ

Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

България Преди 5 часа

Премиерът на Израел e провел телефонен разговор с министър-председателя

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Свят Преди 5 часа

Транспортът и атракциите са поскъпнали драстично, но храната по заведенията остава по-евтина от тази в София

"Пирогов" с информация за пострадалия колоездач от Джиро д'Италия

"Пирогов" с информация за пострадалия колоездач от Джиро д'Италия

България Преди 6 часа

32-годишният състезател е преминал обстойни прегледи и остава под наблюдение в травматологията

<p>Днес е голям празник за Българската църква</p>

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Любопитно Преди 6 часа

Почитаме и паметта на един от дванадесетте апостоли на Исус Христос

,

Ако американците си тръгнат: Едно германско градче в шок

Свят Преди 6 часа

Местните хора са в шок. Американците живеят с тях от 80 години

<p>Четирима задържани за нападението срещу&nbsp;автобус в Перник</p>

„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

България Преди 6 часа

При инцидента няма пострадали хора, но пътниците са силно стресирани от случилото се

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

България Преди 7 часа

На мястото веднага е изпратен екип на пожарната, който своевременно е потушил пожара

<p>Смъртоносният хантавирус: Какво се случва с пътниците от засегнатия круизен кораб</p>

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Свят Преди 7 часа

Пътниците без симптоми ще бъдат репатрирани за самоизолация чрез специално организиран транспорт

Снимката е илюстративна

Експлозия избухна на плавателен съд край Маями, много ранени

Свят Преди 7 часа

Спасителните екипи са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ“

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

България Преди 7 часа

Въвеждат се временна организация на движението и промени в градския транспорт

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Стилиян Петров – животът го спря, но той го победи

Edna.bg

Вида Пиронкова преживя инцидент в центъра на София

Edna.bg

Мазир Сула скочи на част от феновете на Левски

Gong.bg

Новият собственик на Левски: Струва си всичко, което предстои да направя за клуба

Gong.bg

Започва третият етап на Джиро д'Италия

Nova.bg

Четирима задържани за стрелбата по автобус в Перник, полицията откри оръжието

Nova.bg